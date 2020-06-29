端節連假擠爆 南投國旅逾50萬人次

4天端節連假，南投縣各風景區人潮大反撲，擠進超過50萬人次的國旅遊客，九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪三大遊樂區指出，先前疫情人潮歸零，好不容易等到端午節的大反彈，接下來期盼交通部出手的「安心旅遊」方案，配合三倍券備戰迎接19歲以下青少年免費無限次入園商機，業者更將加碼家人同遊，同享入園券免費的優惠，爭取暑假商機外，有業者更祭出送賓士汽車的大手筆。

南投縣內國旅大爆發，不少業者表示，是繼今年春節以來難得的人潮，據統計最多人的景點是竹山紫南宮，20萬人次的高人氣，主要是疫後來祈福並借還金的信眾，其次是日月潭的12萬餘人，而炎熱夏季出遊想求清涼一下國旅遊客，讓清境、溪頭、塔塔加地區都爆出人潮車潮，讓景點聯外交通大塞車。

日管處指出，今年日月潭受疫情及乾旱低水位影響，有業者反映3、4、5月根本業績跌到不到兩成，好不容易捱到這個月開始國內解封，端午節4天共擠進12萬827人次，平均每天2萬4165人，相較去年端午節3天7萬多人，有明顯成長外；竹山紫南宮最是熱鬧，人車潮擠滿台3線，廟方主委莊秋安表示，4天裡每天有5萬人次，每日借還金善男信女超過5000人，有恢復疫情前的景象，附近商家更表示業績每天增加3至4成。