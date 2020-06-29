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台中街頭20多聲槍響遭批治安壞 警方：槍擊案六都最低
台中市民進黨議員今爆料，指在24日凌晨4時許在台中市府附近的治安重點區，竟驚聞連續槍響，至少開了10、20槍，現場撿到近10顆彈殼，質疑台中治安已亮起紅燈，盧秀燕當市長不親自主持治安會報，不重視態度等同打擊警察士氣。
盧秀燕市長說：「我身為市長，有事要負全責，我比你們更重視治安！」她表示台中市府有160、170個委員會，無法每個會議親自主持，市府採分層負責，治安會報委由警政出身的副市長陳子敬負責。
台中市警察局第六分局表示，24日4時許確接獲民眾報案，有滋事分子在西屯區台灣大道馬路上，疑酒後對空鳴槍隨即離去，警方派員查處，現場無人員受傷及財損，已成立專案小組，目前掌握涉案車輛及犯嫌身分，查獲犯嫌2人到案，持續偵辦追緝共犯到案。
議員陳世凱指出，台灣大道24日凌晨4點左右發生駕車掃射事件，有多名路過民眾聽到近20聲疑似連續掃射的聲響，事件卻被掩蓋，槍擊治安事件憑空蒸發，疑市府有高層人士要求封鎖消息，矇騙市民、媒體。
林德宇質疑盧秀燕不把台中治雨當一回事，台中市治安會報每兩月開會一次，盧市長上任共開了9次，卻只主持3次，市長親自主持治安會報表示重視，有重大意義，質問「你沒當警察局靠山？」
台中市研考會解釋，107年公安、治安會報共開六次，前市長林佳龍出席2次；108年盧秀燕市長上任，共開6次也出席2次，109年至今開3次，盧市長已出席1次。台中警方表示，台中市109年1月1日至6月28日，槍擊案件是六都最低。
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