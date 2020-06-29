7隻浪浪遭毒殺未破案 彰縣新建流浪動物之家也遇困難

彰化縣芳苑鄉三合村本月25日發生疑似虐殺7隻流浪狗案件，凸顯流浪狗數量不少但收容場所嚴重不足的問題，縣動物防疫所找到芳苑鄉一塊國有地，爭取興建流浪動物中途之家，但地方民眾有異議，讓設置流浪動物收容場所進度再受挫。

張姓網友在臉書社群「二林人的大小事」po文和圖片，指稱芳苑鄉三合村立言街的產業道路有遭毒殺流浪狗被擺成一排，似乎恫嚇其牠流浪狗在附近擾騷，這樣集體毒殺的手段未免殘忍。

芳苑警分局據報後展開偵辦，過濾周邊路口監視畫面，並未發現可疑人車經過，被列關係人的50多歲男子起初承認燒兩隻死狗，後來知道引起公憤，他全盤否認與死亡流浪狗有關，偵辦陷入膠著。

芳苑警分局表示，警方訪查關係人周邊的居民，有人證稱見到關係人拖著死狗排在產業道路，但沒人目睹虐殺流浪狗，因關係人拒絕測謊，警方目前擴大調閱路口監視畫面，並等待動物防疫所檢驗報告，希望從造成流浪狗死亡的毒物找證據。

彰化縣動物防疫所流浪動物中途之家爆滿，原擬在溪州公園興建收容場所，遭民代和當地居民強烈抗爭，動防所溝通無效，另找地點，目前看中位在芳苑鄉海邊一塊國有地，已與國產局洽談撥用，消息傳出後又遭當地居民反對。

陳姓居民表示，動防所打算興建的流浪動物中途之家位在養殖區旁邊，日後汙水排放到海裡，汙染物質被漲潮推回沿岸，萬一養殖魚塭抽用到這樣的水源，將影響養殖品質，動防所若無法提出具體防染防制計畫，在地民眾反對設置流浪動物收容場所，以免不肖人士都把犬貓等動物抓到芳苑鄉海邊棄養。