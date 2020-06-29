中火重啟機組開罰 盧秀燕：治空污更要打老虎

中火重啟2號機組，台中市長盧秀燕今天表示，市府依法開罰，保護人民的健康及權益，對中火無法法外開恩，整治空污要有強硬決心，「打蒼蠅更要打老虎」。

端午連假前，台電宣布重啟2號機組，24日晚間並以柴油燃燒點火預熱，25日市府開罰新台幣200萬元，中火25日下午投煤發電，市府二度稽查；26日，副市長黃國榮率隊稽查蒐證，市府3天內3度稽查。

盧秀燕今天出席市議會總質詢前接受媒體訪問，她強調，台中市政府是「依法開罰」，因為中火的確是違法開機，兩部燃煤機組的執照已被市府撤銷，且「王子犯罪跟庶民一樣」，中火跟台電不能因為是國營事業而要求特權。

盧秀燕指出，民間企業被政府稽查撤照都要守法，何況是國營事業，應該以民眾健康為念、更要遵守法律，如果政府百分之百的公營事業可以帶頭違法的話，怎樣保護健康、維護公權力。

盧秀燕指出，站在政府管理的立場，如果有人違法開機，就必須重罰、法辦，這是法律規定，不能夠懈怠、包庇，整治空污要有決心，不只打「蒼蠅」、更要打「老虎」，市府對於中火、台電違法開機必須依法行事，否則就是置法律如無物。

國民黨籍台中市議員黃健豪、羅廷瑋到中火前靜坐，盧秀燕向他們表示敬意，感謝勇於挺身而出，為中部地區人民發言。她說，這兩天得全天候在市議會備詢，但備詢完後會去探望兩人。