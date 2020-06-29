國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館附設福井食堂的雞腿便當小有名氣，但負責人陳朝強說，上周首度開天窗，長期合作的盤商竟交不出國產雞肉，讓他的雞腿便當隔天沒賣，而且雞肉也飆天價，讓便當成本也提高；中華民國養雞協會理事長陳國村說，最近因天氣熱，母雞生不出蛋，雞也減產，國產雞價格上揚，可能會再持續一段時間。

「開業21年來頭一次開天窗…」，陳朝強前幾天在臉書發文說，長期合作的電宰肉雞業者竟說「今天國產肉雞搶不到貨，改用進口骨腿好嗎？」因為福井食堂從開業以來堅持21年用國產雞肉，他寧可不賣，也不用進口雞肉，更在臉書強調 「初心很重要，阿強會堅持」，因為雞腿都是前一天就要先處理，隔天福井也開天窗沒賣雞腿飯。

陳朝強說，國產雞肉因為新鮮，所以鮮嫩多汁，而且他用的是高檔的骨腿價格更高，先前一公斤進價成本80、90元，現在已飆到120元「天價」，一隻雞腿就要30元成本，而進口的冷凍雞肉和國產雞肉價格差很大，最近已有些原本供應國產雞肉的餐廳已改成用進口雞肉。

陳國村說，近年來氣候變化大，的確影響產蛋率，小雞也不好養，成本都提高，過年後二波寒流讓產蛋率下降，最近天氣又熱，母雞也生不出蛋，肉雞的確都減產，目前每周國產雞交易量約450萬隻，進口雞交易量約430萬隻。

陳國村說，國產雞目前平均價格約每公斤106元，需等到天氣較平穩時，母雞才能提升產量，而且因最近旅遊人潮大增，餐廳活動也增加，雞肉供應需求也提升，都是國產雞供不應求的原因。