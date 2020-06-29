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南投監理站60歲搬新家 全棟外型採綠建築

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
服務在地鄉親已經有60年的南投監理站，今天起搬遷至光明一路新址。記者黑中亮／攝影
服務在地鄉親已經有60年的南投監理站，今天起搬遷至光明一路新址。記者黑中亮／攝影

服務在地鄉親已經有60年的南投監理站，今天起搬遷至新址，配合公路監理駕駛訓練業務，新站鄰隔公路總局中區汽訓中心，採用採用綠建築工法，費時兩年興建啟用，明亮的營業大廳，從一進入就帶給民眾不同以往的感受。

站長游明傳表示，南投監理站於1960年設站以來，今年適逢一甲子，歷經南投、名間設站服務，1977年遷至南投市中興路舊址達43年，綜理全縣的監理考照業務，兩年前開始興建新的辦公大樓，整體建築從屋頂綠花園及特殊角度的遮光窗設計，都採用綠建築工法建造，今天搬遷至新站，地址是南投市光明一路301號，提供鄉親一個全新風貌的監理站。

南投監理站表示，為了配合疫情，同時不影響民眾洽公，利用端午連續假日進行所有辦公設備搬遷、電腦網路設定，並完成測試，使南投監理站對鄉親的服務不因搬遷而中斷，監理新站大樓今天起繼續服務鄉親，呼籲民眾不要再走錯地方，歡迎縣民前來新站辦理各項業務。

南投監理站今天起搬遷至光明一路新址，明亮的營業大廳讓民眾有新的感受。記者黑中亮／攝影
南投監理站今天起搬遷至光明一路新址，明亮的營業大廳讓民眾有新的感受。記者黑中亮／攝影
南投監理站今天起搬遷至光明一路新址，明亮的營業大廳讓民眾有新的感受。記者黑中亮／攝影
南投監理站今天起搬遷至光明一路新址，明亮的營業大廳讓民眾有新的感受。記者黑中亮／攝影

監理站 綠建築 疫情

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