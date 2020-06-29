中火重啟機組 盧秀燕：台電違法開機打蒼蠅更要打老虎

台中火力發電廠啟動2號機組，今天加入發電行列。國民黨台中市議員昨天下午開始在中火靜坐，超過15個小時。市長盧秀燕今天上午受訪指出，台電不能因國營企業就享特權，違法開機「王子犯法與庶民同罪」，她強調整治空汙要有決心，不只打「蒼蠅」更要打「老虎！」台電就老虎！

盧秀燕指出，台中市政府是「依法開罰」中火是「違法開機」2號與3號兩部燃煤機組執照已被市府撤銷，中火不能因國營事業而要求特權，民間企業被政府稽查撤照都要守法，更何況是國營事業？！更應該以民眾健康為念、更應該要遵守法律，如果政府百分之百的公營事業帶頭違法，如何保護國民健康、維護公權力？她呼籲中火、台電遵守國家的法治，不要再製造空汙，危害中部人健康。

盧秀燕表示，政府立場是只要有人違法開機，就須重罰、必須法辦，這是法律規定，不能夠包庇，且整治空汙要有決心，不只打「蒼蠅」更要打「老虎」所以很抱歉，市府對中火台電違法開機須依法行事，否則就是置法律如無物，市府一定要維護公權力，保護人民的健康及權益，對中火不能法外開恩！

幾位市議員目前還在中火前靜坐，盧秀燕表示敬意，議員為中部人挺身而出，但這兩天議會質詢，等結束後會去探望。