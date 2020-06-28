中捷綠線年底通車 6基地招商卻不順

台中市近兩年有多項重大交通建設落成，捷運綠線預定年底通車，但可能出現已通車、共構商場卻無法開張的窘況。目前有四維國小、文心崇德、文心櫻花、市政府2處、南屯站合計6處土地共構基地招商，其中捷運市政府站兩塊共構基地去年7月招商未見成效，交通局認為是整體經濟大環境影響、基地投資規模頗大等因素，交通局內部彙整市場意見檢討方案檢討後，視市場時機再推。

台鐵鐵路高架化後大台中車站平台已啟用，緊接台中捷運綠線今年11月開始試運轉，朝2020年底綠線全線通車目標前進，但是捷運6處基地招商不太順利，台中市政府G9站將來位在台中捷運藍綠線交會轉乘站，重要性不言可喻，但2站規模太大，在整體經濟不景氣的情況之下，開發商裹步不前。

交通局指出，捷運其他4處基地因規模較小，市場定位與市政府站不同，今年3月27日推出文心崇德站、文心櫻花站兩案，5月4日召開線上視訊招商說明會，標期到8月26日，等標期滿後接續辦理資格審查作業，如順利徵得投資人，預計110年2月簽約。

至於四維國小站、南屯站則視市場反應滾動檢討，找尋適當時機接續推出。