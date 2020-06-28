中捷綠線年底通車 台中首座捷運共構宅同步完工

台中捷綠線線預定今年底通車，台中市首座捷運共構宅也將同步完工，位在文華高中站。交通局長葉昭甫指出，這是市府與地主、開發商三方合作，完工後，再賣給民眾，買房的民眾依購買比例持分土地及房產權狀，售價尚未公開。

文華高中站由市府與地主瑞銘集團世義貿易丶冠德建設協力土地開發共構，從101年8月申請開發，106年7月動工興建，今年6月完成整棟大樓28層結構體，今年6月完成外觀結構體建築，規畫地上28層地下6層，預計7月上梁，年底可與綠缐捷運通車同步完成。

交通局長葉昭甫說，文華高中站是聯合開發「捷運共構住宅」，住宅坐落在車站上方樓層，規畫1、2樓為店鋪、3樓為套房、4樓公共設施、5至28樓一般住宅。

交通局表示，捷運文華高中站為捷運共構宅，採地主、投資人及機關三方合作開發，全棟規畫200戶，其中2戶為店鋪，面積在140至230坪之間，其餘集合住宅198戶，面積介於17至55坪。配合年底捷運通車完成，預定明年初取得使用執照，完成權益分配作業後即可預售。

房產業者指出，雙北都有捷運共構宅，對台中市民來卻很新鮮，挑戰中部人買屋習慣。業者指出，捷運共構宅對年輕上班族很有吸引力，交通便利，尤其出家搭電梯就可到捷運站，省時省力。不過目前台中捷運路網還不夠完善，必須等到藍線通車才能更方便。

捷運連結起台中人口密集的行政區，包括北屯、北區、西屯、南屯、南區、烏日，規畫中的捷運藍線已開始規劃設計，未來綠線加入大坑及彰化延伸線，將強化整體交通便捷性。業者指出，從北屯機場開始形成新商圈，預售房價不低，年輕人要負擔房價可能很吃力，只能從小坪數入手。