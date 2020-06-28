中火2號機組重啓戰端 綠嗆藍：把中火當政治舞台

台中市議會國民黨議在台電台中火力發電廠前抗議重啟2號機組，發起「抗灰保肺！」民進黨團也回應，解決空汙與用電平衡是高度科學事務，須務實面對，批國民黨政治操作，民粹的動作無助解決問題。

民進黨黨團總召陳世凱表示，中火發電全民用，包括國民黨在場抗爭的民代「不應把發電妖魔化」如果真的認為中火發電如此不公不義，請抗爭議員服務處不要用不公不義的電吹冷氣，不要吹著冷氣又抗議中火發電。

議員何敏誠表示，中火不是唯一需要改善的汙染來源，還有移動汙染源、逸散汙染源等，國民黨不應把中火當成政治提款機。

邱素貞則質疑，這幾天的空氣品質一直維持在良好的等級，今天的空氣品質，台中甚至好過台北，在這種風和日麗的天氣，大動干戈的意義到底在哪裡?

鄭功進強調，中火啟動2號機組，是讓運作很久的一號機關機維修，這叫調度，而非增加。政治操作切勿凌駕民生用電專業，影響用電安全。

施志昌表示，國民黨議員有機會就到中火搭秀台，天空如今沒有蒙灰，蒙灰的是在藍天下搞鬥爭的國民黨議員。

王立任表示，正值夏日用電高峰期，盧市府急著抓戰犯的同時，是否該考慮民眾的民生需求，甚至造成嚴重跳電後的經濟損失。這幾天空品好，中火重啓機組對空品影響何在？藍營應該以專業的角度探討與解決。