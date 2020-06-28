抗議中火重啟機組 中市議員大門前搭帳篷静坐

因為不滿台電重啟台中電廠2號機組，台中市國民黨兩新生代市議員黃健豪、羅廷瑋下午5時到台中發電廠前静坐抗議，議會黨團執行長吳瓊華接著也到場代表黨團表示關切，並呼籲台中市民一起去關心。

吳瓊華說，她是受黨團秘書長陳政顯指示前往，會給予黃、羅二人必要協助。彰化縣議員曹嘉豪、台中市大里區里長鄭伯其也前往聲援。

羅廷瑋說，生煤管理自治條例被中央聲明無效，市議員職權等於被架空，只好採取這種最純樸和土法煉鋼的方式來表達聲音。

黃健豪說，中火造成空污是市民的共識，尤其目前台灣並不缺電，何以卻要選擇此時重啟機組發電。另則是，中火的2、3號機組已被台中市政府依法廢證，台電在未取得執照前如何能片面重啟發電。

黃、羅二人把轎車停在台中電廠大門前，是擺起桌上和白布條讓聲援民眾簽名，但到場的人並不多，僅10餘人。兩人並搭起兩頂帳篷，還備了換洗衣物和電蚊拍。他倆說，静坐會持續下去。

台電下午則是用紐澤西護欄把大門圍起，車輛無法進出;並曾回應，人民有集會表達意見的權利，只要是合法的申請與理性的訴求，台電都表示尊重。以及，中火2號機是合格合法的機組，可持續為全國人民也為台中市民來電。