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台中「科丁學堂」盧秀燕揭牌 14校開程式語言初級班

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市第一所科丁學堂成立，新學年度將有14所學校開程式語言初級班。圖／台中市新聞局提供
台中市第一所科丁學堂成立，新學年度將有14所學校開程式語言初級班。圖／台中市新聞局提供

社團法人科丁聯盟協會今年在台中及高雄設立「科丁學堂」非營利方式營造學習程式語言環境，中部分會今天舉行會長交接典禮，現任會長李明倫交接給新任會長羅廷瑋，市長盧秀燕感謝協會與中市學校合作成立校內程式教育社團，新學年度將有14校開程式語言班。

科丁是「coding（編碼）」的譯音，又有科學園丁的含義。科丁聯盟致力在校園推廣程式語言，像學一般語言同樣普遍，加強邏輯力丶科技力。

市長盧秀表示，讓國民有科技能力，要從小扎根、學會程式語言能力，下學年度台中市有14所學校全年級加入科丁小學計畫，未來會持續推廣資訊教育。

科丁聯盟協會理事長劉文堂說，程式語言和學習語言一樣，需要不斷練習。為了提供愛好科丁的學童在課餘時間有大量練習，並與同學互相切磋的場所，科丁聯盟協會今年在台中丶高雄設立「科丁學堂。」

台中科丁學堂由崇正基金會提供場地及華碩基金會提供30部二手筆電，讓學生學習進階程式語言的機會。科丁中部會長由市議員羅廷瑋接任。

盧秀燕

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