別再亂丟垃圾！ 南投埔里杷城疏洪道裝監視器緝凶

南投縣埔里鎮近年積極整治杷城疏洪道，除盼改善優養化問題，更安排河川保育志工定期淨溪，卻仍有不肖民眾將「河道當垃圾場」，導致垃圾怎麼清也清不完，公所為此在河道沿線裝設監視器，將蒐證取締並依法開罰，盼遏止亂丟垃圾行為。

埔里公所指出，杷城疏洪道全長約5公里，位在鎮內南安路旁，往下游流動注入南港溪，貫穿市區多里，堪稱「埔里母親河」，也是縣內少見的市區河岸景觀，但因鎮內汙水下水道系統不夠完善，且過去疏於整頓，而有優養化及髒亂問題。

「河川水域成露天垃圾場。」公所近年串連暨大科院USR計畫師生和河川生態保育協會等整治，且定期進行淨溪，整體河川環境雖較先前乾淨，卻還是有民眾隨手亂丟垃圾，河道因此仍見垃圾漂浮，甚至能撿到成袋垃圾，讓河川志工超傻眼。

而為遏止不肖民眾亂扔垃圾，公所清潔隊表示，近期已在杷城排洪道中正橋以下旁河堤道路裝設8支監視器，尤其是出入口處前後，針對亂丟垃圾行為進行蒐證取締，經確認違規行為人，將依「廢棄物清理法」開罰1200元至6000元不等。