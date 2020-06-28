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民進黨彰化縣執委改選 現任主委邱建富系統取過半優勢

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富（左2）系統取得9席的優勢。照片／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富（左2）系統取得9席的優勢。照片／民進黨彰化縣黨部提供

民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富系統取得9席的優勢，其餘是許廣東等泛新潮流系統，同時邱建富力挺的洪世延也順利贏得評委會召集人的選舉。

執委當選人：黃英信、陳益昌、屈炳秋、蕭德銘、劉玲惠、蔡金蓮、黃雪梨、周平、周家宏、劉耀煌、林玉晴、藍駿宇、周君綾、詹琬惠、許書維、莊川力。評委當選人：洪世延、柯智勝、陳森霖、楊譓媗、馮登科、周豐城、謝翠萍、陳淑美、李春賢。

據縣黨部人員指出，現任主委邱建富歸列為正國會系統，此次執委改選，並獲現任立委黃秀芳及陳秀寶系統的支持，16席囊括9席，其餘則是與邱建富競逐縣黨部主委落敗的許廣東泛新系系統。

民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富（右1）系統取得9席的優勢。照片／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富（右1）系統取得9席的優勢。照片／民進黨彰化縣黨部提供

邱建富 廣東

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