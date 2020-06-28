民進黨彰化縣執委改選 現任主委邱建富系統取過半優勢
民進黨彰化縣黨部今天召開彰化縣黨代表大會，由97位縣代表改選執評委，選舉結果16席執委泛邱建富系統取得9席的優勢，其餘是許廣東等泛新潮流系統，同時邱建富力挺的洪世延也順利贏得評委會召集人的選舉。
執委當選人：黃英信、陳益昌、屈炳秋、蕭德銘、劉玲惠、蔡金蓮、黃雪梨、周平、周家宏、劉耀煌、林玉晴、藍駿宇、周君綾、詹琬惠、許書維、莊川力。評委當選人：洪世延、柯智勝、陳森霖、楊譓媗、馮登科、周豐城、謝翠萍、陳淑美、李春賢。
據縣黨部人員指出，現任主委邱建富歸列為正國會系統，此次執委改選，並獲現任立委黃秀芳及陳秀寶系統的支持，16席囊括9席，其餘則是與邱建富競逐縣黨部主委落敗的許廣東泛新系系統。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言