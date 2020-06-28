中市補助益菌肥代燒稻草 年減百噸PM2.5排放量

台中市環保局跨局處及異業結盟輔導、補助，推廣農民將稻草剪斷加水，再加益菌肥腐化方式代替露天燃燒，去年補助413多公頃，總計減少約152公噸PM2.5排放量。

一期稻作已開始收割，台中市環保局今天指出，每年稻作收割及果樹採收時期，同時產出大量農業廢棄物，在短時間內無法消化大量農業廢棄物情況下，有些農民貪圖方便，以焚燒解決農業廢棄物。

另外，甚至有部分農民存有燃燒農業廢棄物，可增加土壤養分觀念，但這些焚燒農業廢棄物舉動會產生大量煙霧及空氣污染物，造成生命、健康及財產上的傷害。

台中市環保局推廣農民將稻草剪斷加水，再加益菌肥腐化的方式代替露天燃燒，提供益菌肥補助資訊表，108年度起，補助對象除往年種植水稻的農民外，也補助種植果樹的果農，進行果樹殘枝的去化處理。

環保局表示，108年度市府補助轄內使用益菌肥的行政區面積達413多公頃，並有177名農民及152名果農參與簽署不露燃宣言。台積電公司與農糧署在去年第一、二期稻作，也分別補助中市3036.3公頃及4543.9公頃的益菌肥，總計約可減少152.41公噸的PM2.5排放量。

環保局呼籲，民眾不要存有利用傍晚或假日露天燃燒的僥倖心態，若巡查人員發現土地有露燃痕跡情形，皆會填寫露燃狀況書面資料並建檔，若查獲露燃行為人，可依空污法處新台幣1200元至10萬元罰鍰，並通知農業相關單位取消相關補助。