樂林食物銀行揭牌 20台食物冰箱進駐社區

台灣食物銀行聯合會與彰化縣樂林食（實）物銀行慈善會今天在彰化縣二林鎮中正國小舉辦樂林食物銀行社區冰箱聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美說，二林鎮長蔡詩傑號召企業界和善心人士在二林設置20台食物冰箱照顧偏鄉弱勢朋友，也讓資源再利用，不浪費食物和物資，是一種共享理念。

王惠美說，因為城鄉差距，愈是偏遠的地方愈是資源不足，食物銀行食物銀行設置後，未來志工運作也是最重要的，很感謝里長與志工的護持，讓需要幫助的人能得到及時雨。

蔡詩傑說，樂林食(實)物銀行是食物不浪費，分享愛的想法，要普及照顧弱勢族群，20台食物冰箱分佈各里，讓二林成為全台食物冰箱最密集的地方，希望食物冰箱引爆一種善心，讓二林鎮成為全世界最有溫度的鄉鎮，也很感謝各里長的投入與支持。

樂林食(實)物銀行每月固定分享物資給審核通過的弱勢家庭，食物冰箱每週一至週五上午8:30至中午12時分享即時食物給需要的家庭，實物銀行也透過每月固定點數讓有需要的弱勢民眾可至實體店面挑選需要的物資，社工也透過幸福小舖系統線上申請，將物資轉交到有需求的民眾手中。