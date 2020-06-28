「做工的人」自己拍 中市職安攝影比賽首奬1萬2

「做工的人」影集夯，深刻寫實呈現勞工心聲引共鳴，台中市政府勞工局表示，舉辦「109年職業安全衛生攝影徵選比賽」爭取攝影好手，徵件時間即日起至9月16日下午5點止。首獎獎金1萬2000元，歡迎用鏡頭記錄各行業從事勞動工作者的故事！

勞工局長吳威志表示，攝影比賽規劃以雙主題「謝謝你們，安全防護設施」「我們與安全防護的距離」鼓勵參賽者透過不同拍攝角度詮釋勞工者工作環境及安全防護的重要性。

攝影比賽特別祭出總獎金5萬9000元，選出前3名、佳作4名、特別主題獎3名。首獎1位12000元，亞軍1位9000元，季軍1位6000元；佳作4位各2000元，特別主題獎3位各8000元。詳情可上台中市勞檢處網站查詢（https://www.doli.taichung.gov.tw/）