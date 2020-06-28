超暖心「御豆包」陪病友過端午 伴走人生最後旅程

今天是端午連假最後1天，不少出遊民眾帶著愉悅返回工作崗位，反觀無法返家的疾病末期患者難免惆悵，台中榮總埔里分院護理師和志工縫製以黃豆製成能復健手部，舒緩病痛不適的「御豆包」，並在連假期間發送給院內緩和療護病友，盼讓其感受過節氣氛，更陪他們度過人生最後旅程。

台中榮總埔里分院指出，端午是台灣民間重要節慶，但因院內緩和療護病房的末期患者因病無法像多數人出遊，或大啖粽子過節，而為讓病友同樣能有節慶歡愉暫時忘卻生理疼痛，緩和療護團隊護理師及志工集思廣益，決定縫製應景香包。

但有別於裝入艾葉、白芷、大黃等中草藥或香草植物，可配戴在身上，藉此達到驅蟲、辟邪、保平安的傳統香包，台中榮總埔里分院則是融入了醫學保健的概念，將大量且粒粒飽滿的黃豆裝入，希望能讓香包兼具按摩手部穴道的作用。

埔榮緩和療護團隊表示，人的手掌有許多穴道，透過常態性按摩刺激，有助於生理疼痛和緩解不適，經多方嘗試後，發現香包內放豆子放在手上揉捏，具復健手部功能，又能刺激手掌穴道，而黃豆則是軟硬適中，且能長時間使用的最佳選擇。

護理師和志工更將埔里的昆蟲生態、農特產品、自然美景等設計成圖案，一針一線或發揮針車專長的縫上香包，讓每個香包都獨具特色，而因是手做填充黃豆而成，團隊成員將其命名為「御豆包」，將端午香包融合御守概念，盼能護佑病友。