豐原轉運中心明年底完工 5樓高商場活絡後站

台中市政府交通局在豐原區火車站東站「停六」基地興建「豐原轉運中心」交通局指出，預計明年底完工。

交通局説，豐原轉運中心規劃地上5層、地下2層，一樓設轉運中心，平面層設置預估8席上下客月台及服務大廳，二樓設商場，地上3到5樓丶地下2層停車場，預計可停放汽車301格丶機車849格，另預留結構供向上增建。

豐原轉運中心預期解決豐原車站周遭停車格長年不足問題，藉由高架車站下方通廊連結豐原西站，與台鐵豐原站整合，加速轉運及轉乘。

目前完成地下室開挖及擋土支撐，進行基礎PC澆置、基礎放樣、地下室外牆防水毯施作等工程，原定工程進度7.35%，目前達8.66%，預計2021年底完工。