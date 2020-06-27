大安媽祖園區媽祖像蓋不蓋？ 環保人士演行動劇反對

台中大安媽祖文化園區空有基座，沒有媽祖雕像爭議不休，台中市府先前有意在園區興建媽祖雕像，引起地方環保及文化人士反對，環保人士今日趁大安沙雕音樂季開幕，號召年輕人演出行動劇，爭取民眾支持他們的訴求，讓大安園區成為台灣中部西海岸第一個青年文化休閒聚落。中市府觀旅局長林筱淇指出，尊重訴求，但不回應相關議題。

大安沙雕音樂季今天下午開幕，大台中轉型城鎮運動行動聯盟號召30位年輕人以衝浪等各種海上活動的休閒裝扮，搭配活力表演，在現場高呼「海天一線、生態無限，打造黃金海岸線」，希望天天都是沙雕音樂季，爭取民眾支持。

大台中轉型城鎮運動行動聯盟發言人陳禎萍表示，大安文化園區擁有優質的沙灘和海浪，已經開始有衝浪愛好者前來逐浪，附近的生態保護區資源豐富，連結高美濕地，與本地的歷史文化古蹟，非常適合發展以生態和文化為主的休閒創意產業，可以鼓勵年輕人進駐形成聚落，這才是長遠發展的作法。

牛罵頭文化協會總幹事吳長錕也到場相挺，他說，以過去清水經驗，認為地方建設需要從在地的聲音出發，甲安埔自己就先盤點資源文化資產，除了社會責任更要企業經營，文化要自己著手去做，並且要讓年輕人一同工作。

中市府觀旅局長林筱淇指出，尊重訴求，但不回應相關議題。