日月潭遊艇被指超載 南投縣政府：安全不能打折扣

端午節連假日月潭遊客爆增，有民眾在臉書貼影片爆料，25日傍晚日月潭一艘遊艇限乘47人卻載了60人，且乘客大多沒穿救生衣，明顯違規。南投縣觀光處長陳志賢說，將發文要求業者說明，但遊客搭船就得穿救生衣，安全不能打折扣，會嚴格要求業者自律並加強稽查，確保旅遊安全。

爆料民眾指出，25日傍晚他從日月潭玄光寺碼頭搭船回伊達邵，搭乘遊艇遊客人數為47人，卻坐了60人，且遊客沒有穿救生衣，嚴重影響安全。過去日月潭就曾發生遊艇超載翻覆，造成數十人傷亡的慘痛經驗，沒想到業者竟然漠視遊客安全。

南投縣觀光處長陳志賢說，已經看過民眾張貼的影片，但影片畫面不多，很難確定乘客人數和遊艇承載上限，但遊客沒有穿救生衣相當明顯。

他說，日月潭過去遊艇業者為了競爭，常削價競爭、超載，這幾年縣政府、日管處提升加強聯合稽查，日月潭遊艇公會也加強安全訓練，旅遊品質明顯提升，超載情況很少出現。

根據影片的內容，這艘遊艇是25日從玄光寺碼頭開出的最後一艘，因為端午節連假，日月潭遊客暴增，是否為了方便遊客回伊達邵才超載，將通知遊艇業者說明，如果確實超載將依日月潭水域載客船舶營運管理自治條例開罰。