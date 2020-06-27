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中市槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

小火車昨撞翻今復駛遭批 溪湖糖廠：檢修和設施都正常　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖糖廠小火車昨遭小貨車撞擊火車頭，貨車和火車頭都翻落小河，小火車車廂也出軌。圖／大竹里長何炳樺提供　
溪湖糖廠小火車昨遭小貨車撞擊火車頭，貨車和火車頭都翻落小河，小火車車廂也出軌。圖／大竹里長何炳樺提供　

彰化縣溪湖糖廠小火車昨（26日）與小貨車相撞，糖廠公告停駛兩天，經過漏夜搶修，今天下午復駛，引起在地里長何炳樺強烈批評，認為搶著在端午連假恢復營運，沒亡羊補牢措施，萬一又發生事故，對乘客如何交代。

何炳樺表示，溪湖糖廠小火車發生事故後，台糖沒危機處理意識，讓遊客頂著烈日走3公里回糖廠，僅以退還車票費當補償，實在看不出誠意；此外，小火車經過10多個路口，大馬路口設平交道柵欄，小路口無人管理，地方居民再三反映應做安全設施，但未獲台糖積極回應。

溪湖糖廠營運處指出，昨天意外發生後快速檢修鐵道和枕木，深夜已可正常行駛，因此在官網重新公告小火車恢復營業；溪湖糖廠小火車的平交道等相關設施都依鐵路法設置，每年通過交通部檢驗，外界不必過度擔憂。

事故 連假

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