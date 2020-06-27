中市力槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

台電台中火力發電廠2號機組前晚點火啟動，台中市環保局稽查後開出200萬元罰單後，今天由台中市副市長黃國榮率隊第三度前往中火稽查，發現中火發電量大增，2號機組運轉近滿載，再次祭出開單重罰，最高罰2000萬元，今天蒐集完備證據，預計下周開罰並函送台電負責人。

台電再次重申，中火2號機加入供電行列的合法性，並提供一張漫畫圖卡向民眾解釋台中火力發電廠2號機組發電爭議。

台中市副市長黃國榮說，中火在全台裝置配量發電量11.4%，昨天是端午連續假期，用電量少，反而發電量占全國12.6%，這是今天稽查主因，另外，中火2號機從昨天投入生煤發電，今天投煤量每小時230噸，達裝置量95%，快滿載。二號機組重新投入發電是違法，「我們當然要依法行政」。

台電說，端午連假以來，中市府今天是第三次入廠稽查，呼籲市府，機組合法運轉沒有問題，市府可以放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員能專心維護機組正常運轉，市府公務員能專心市政，大家一起為穩定供電與環境保護來努力。

台電說明，夏季用電尖峰已經來臨，6月中旬以來已8度打破今年用電量紀錄，更5度打破歷年6月用電量紀錄，來到3717萬瓩。預估今年夏季尖峰更可達3791 萬瓩。再加上台中電廠1號機需利用端午節連假停機檢修，其他電廠部分燃氣機組為因應秋冬空汙季優先調度的需求，亦需利用夏季大修，因此需要台中電廠2號機加入供電行列，以度過夏季用電尖峰。