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中市力槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市副市長黃國榮今天率隊稽查中火，再次祭出開單重罰。記者趙容萱／攝影
台中市副市長黃國榮今天率隊稽查中火，再次祭出開單重罰。記者趙容萱／攝影

台電中火力發電廠2號機組前晚點火啟動，台中市環保局稽查後開出200萬元罰單後，今天由台中市副市長黃國榮率隊第三度前往中火稽查，發現中火發電量大增，2號機組運轉近滿載，再次祭出開單重罰，最高罰2000萬元，今天蒐集完備證據，預計下周開罰並函送台電負責人。

台電再次重申，中火2號機加入供電行列的合法性，並提供一張漫畫圖卡向民眾解釋台中火力發電廠2號機組發電爭議。

台中市副市長黃國榮說，中火在全台裝置配量發電量11.4%，昨天是端午連續假期，用電量少，反而發電量占全國12.6%，這是今天稽查主因，另外，中火2號機從昨天投入生煤發電，今天投煤量每小時230噸，達裝置量95%，快滿載。二號機組重新投入發電是違法，「我們當然要依法行政」。

台電說，端午連假以來，中市府今天是第三次入廠稽查，呼籲市府，機組合法運轉沒有問題，市府可以放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員能專心維護機組正常運轉，市府公務員能專心市政，大家一起為穩定供電與環境保護來努力。

台電說明，夏季用電尖峰已經來臨，6月中旬以來已8度打破今年用電量紀錄，更5度打破歷年6月用電量紀錄，來到3717萬瓩。預估今年夏季尖峰更可達3791 萬瓩。再加上台中電廠1號機需利用端午節連假停機檢修，其他電廠部分燃氣機組為因應秋冬空汙季優先調度的需求，亦需利用夏季大修，因此需要台中電廠2號機加入供電行列，以度過夏季用電尖峰。

台電表示，台中電廠除了滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，更何況近年來台中市工商建設快速發展，用電需求也明顯攀升。台中市用電量已從2014年的257億度，增加到2019年315億度，5年來增加20%，已超過台中電廠的發電量，中火2號機需要加入供電行列。且根據統計，去年中部地區，包括苗栗、台中、彰化、南投及雲林等縣市，超過8成的時間用電量已須仰賴外援。僅不到2成的時間境內電力設施所發電量足夠自己使用。

台中市副市長黃國榮今天率隊稽查中火，再次祭出開單重罰。並提供一張漫畫圖卡向民眾解釋台中火力發電廠2號機組發電爭議。圖／台電提供
台中市副市長黃國榮今天率隊稽查中火，再次祭出開單重罰。並提供一張漫畫圖卡向民眾解釋台中火力發電廠2號機組發電爭議。圖／台電提供

中火 台電 台中市

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