鹿港越夜越美 端午連假人潮大爆量業者樂

端午連假第3天，彰化鹿港前兩天住房率都已超過9成，恢復以往人潮，小吃、飲料業者感受最明顯，路邊停車格等不到，停車場進出頻繁，業者指出，現吃、現喝產品消費力已恢復到以往連假需求，但藝品、裝飾商品可能仍受景氣影響，未帶動錢潮。

鹿港老街發展協會理事長魏秀娟說，這幾天人潮大爆量，與其說是報復性消費，還不如正面看待是「紓壓性消費」，大家實在悶壞了，天氣太熱，大多數遊客都往避暑勝地，這幾天到鹿港的大都是鄰近縣市遊客，許多是三代同堂，想趁機出來解解悶，走走看看也好，吃的部分較有消費力，平時可能天色黑了就關店，現在晚間還有街燈活動，幾乎到8、9點舔後人潮才退去。