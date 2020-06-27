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影／大安沙雕音樂季18座巨型沙雕 免出國飽覽世界景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
日本淺草寺雷門與晴空塔沙雕。記者余采瀅／攝影
日本淺草寺雷門與晴空塔沙雕。記者余采瀅／攝影

台中大安沙雕音樂季即日起至7月12日在大安濱海樂園登場，今年以「嗨ON大安環遊世界」為主題，橫跨世界五大洲，打造13個國家特色景點，共展出18座栩栩如生的巨型沙雕作品，將世界知名地標完整呈現，讓民眾免出國就能一次飽覽世界景點。

大安沙雕音樂季今年邁入第10年，每年吸引20、30萬人參加，已成為台中觀光亮點活動，同時也是中部地區民眾夏天首選的海邊休閒活動勝地。

中市府觀旅局指出，今年以「嗨ON大安環遊世界」為主題，橫跨世界五大洲，打造13個國家特色景點，有日本淺草寺雷門與晴空塔、埃及金字塔、法國巴黎鐵塔、義大利比薩鐵塔、紐約自由女神等，還有以鎮瀾宮、湖心亭、台中國家歌劇院及路思義教堂等台中知名景點打造的沙雕，18座精緻沙雕作品一次呈現，十分精采。

中市府觀旅局長林筱淇指出，今年受疫情影響，但沙雕精采度不減，今年加碼首創「Q版海洋觀景平台」，不僅可以一覽大安海景，還能由上往下俯視整個沙雕藝術展區，將沙雕壯觀景緻盡收眼底。

林筱淇說，在沙雕展區也設置友善無障礙木棧道，讓身障朋友、嬰兒車近距離觀賞沙雕，除沙雕展之外，也精心規畫「日日fUN心玩」環遊世界明信片繽紛塗鴉樂與親子沙雕DIY周邊活動體驗動手做。

林筱淇提到，大安港早期名為「螺絲港」，是台灣中部西海岸重要登陸口岸，海灘平坦寬闊，沙質柔細、海水湛藍，在退潮時露出綿延數百公尺的大片沙灘，形成濱海獨特的美麗景緻，也是體驗風箏衝浪最佳勝地，更是清涼消暑的最佳去處，歡迎民眾來大安來趟海線輕旅行，一起賞沙雕、享美食、觀海景、宿好旅。

以台中知名景點鎮瀾宮、湖心亭、台中國家歌劇院及路思義教堂打造的沙雕。記者余采瀅／攝影
以台中知名景點鎮瀾宮、湖心亭、台中國家歌劇院及路思義教堂打造的沙雕。記者余采瀅／攝影

沙雕 林筱淇

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