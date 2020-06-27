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遊客頻闖武嶺護欄拍美照 擬施工加高保安全

中央社 / 南投縣27日電
有結婚新人跨越合歡山武嶺觀景平台，新郎在崖邊將新娘扛上肩拍婚紗。圖／擷取自「中橫路況交通資訊站」粉絲專頁
有結婚新人跨越合歡山武嶺觀景平台，新郎在崖邊將新娘扛上肩拍婚紗。圖／擷取自「中橫路況交通資訊站」粉絲專頁

武嶺合歡山熱門景點，部分遊客為拍攝美照而闖越護欄，為制止這種可能墜崖的危險行為，太管處、保七第九大隊除派員持續勸導，東勢林管處近期也將施工加高護欄到110公分。

位於省道台14甲線指標31.5公里處、海拔3275公尺的合歡山武嶺是台灣公路海拔最高點，當地武嶺亭是許多遊客拍照「打卡」熱點，周邊雖有禁止跨越護欄的警告牌，但少數遊客為拍「網美照」仍硬闖，日前才有結婚新人越過護欄拍婚紗，引起網友批評「真是找死」。

臉書（Facebook）粉絲專頁「中橫路況交通分享網」今天發布一則貼文及照片顯示，一名單車騎士不顧警告牌，跨越護欄高舉單車並請人拍照；內文指出，騎士雖然動作很帥氣，但距離懸崖不到1公尺，若不慎摔下，就變成「天國的騎士」。貼文引發網友批評這名騎士。

武嶺位於南投與花蓮交界，管理單位屬位於花蓮縣的太魯閣國家公園管理處合歡山管理站，另根據不同業務範圍，當地相關官方單位還有保安警察第七總隊第九大隊、位於台中的林務局東勢林區管理處、交通部公路總局第二區養護工程處、南投縣警察局仁愛分局。

「中橫路況交通分享網」小編回覆網友指出，日前向相關單位建議，相關單位表示，日後進行武嶺亭設施改善時，會增設喇叭等警語設施；另外，根據粉專24日發文，粉專小編私訊太魯閣國家公園臉書，太管處回覆，平台四周目前設有護欄及警告牌，東勢林管處近期將辦理武嶺觀景平台護欄設施改善，除持續勸導遊客跨越護欄危險行為，並將「您的意見納入研議參酌改善」。

根據「中橫路況交通分享網」小編私訊太管處粉專內容，是建議相關單位在現場加裝喇叭，只要民眾越線，就會發出警語，以達到嚇阻效果；太管處回覆「意見納入研議參酌改善」；路況小編事後以對話截圖發文表示，有關單位納入研議，「不久將來就可看到武嶺亭周邊出現喇叭等廣播警告設施」。

有關武嶺亭周邊是否加裝喇叭廣播警告，中央社記者向太管處合歡山管理站求證，站方表示，有關加裝廣播喇叭「目前還不到這個地步」，除持續派員加強宣導勿跨越護欄，近日也與東勢林區管理處聯繫敲定，護欄高度將由現行84公分加高到110公分，預計約1個月時間由東勢林管處完成施工，使遊客不易跨越。

另外，保七總隊第九大隊表示，進入國家公園範圍內的遊客，跨越或進入設有「禁止進入」表示的區域，除增加自身危險，也破壞保護區植被，請一起愛護太魯閣國家公園山巒，違規遊客可依國家公園法第13條「擅自進入本園區未開放之步道」處以罰鍰。

太魯閣國家公園 武嶺 合歡山

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