浪漫台山線農村安心旅遊 民眾體驗採果趣

國內疫情趨緩，民眾紛紛利用端午連假4天出遊，台中市山城正是高接梨盛產季節，多個農會結合台中市飯店推出農村旅遊，今天開出採果巴士到東勢，民眾親手摘下梨子樂開懷。

配合疫情逐漸趨緩及季節當令水果上市，行政院農委會水土保持局台中分局串聯台中市山城區域的東勢、新社、石岡、豐原、和平等區農會，規劃「浪漫台山線農村防疫安心旅遊」系列活動，由東勢區農會率先開跑與市區多家旅館合作推出梨產業體驗小旅行。

受到疫情影響，台中市飯店住房率沉寂多時，在端午連假期間開出紅盤，全國大飯店及大毅老爺行旅全滿，台中永豐棧酒店、台中金典酒店及台中林酒店也接近全滿，而位於逢甲商圈的星享道酒店也近9成。

為了豐富到台中旅遊的民眾，多家飯店與農會合作推出農村體驗活動，東勢區農會這次與台中大毅老爺行旅共同合作，由飯店策展團隊規劃全新地景藝術展覽活動，將中規中矩的東勢區梨之鄉遊客中心打造成為一個遊客與產地互動的全新遊樂地。

東勢區農會今天出動採果巴士，小巴士1梯次只能受理20個名額，很快就報名額滿，東勢區農會表示，民眾分別從台北、高雄及台中等地前來，現場除了布置網美打卡區及梨樹下野餐活動，還可以體驗採果的樂趣。

在竹科上班的方先生利用連假期間與太太帶著兩個小朋友一起參加，他說，天氣很好，小朋友玩得很開心，平時小朋友難得有採果的經驗，而且每個人可以採3顆帶回家，想要多帶回家，也可以比市價更便宜跟果園買到新鮮現採的高接梨，真是太划算了。