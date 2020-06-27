南投國中小裝冷氣經費至少10億元 將以頂樓教室優先

台灣氣候越來越炎熱，不少縣市喊出國中小教室加裝冷氣，南投縣政府初步評估，全縣169所國中小學，如果全部教室都裝冷氣，費用至少10億元以上，南投縣財政難以負擔。縣長林明溱說，部分市區學校頂樓教室真的很熱，靠電風扇也無法降溫，考慮優先裝設市區頂樓教室，改善高溫濕熱環境。

南投市曾有校長反映，下午2時多測量氣溫，學校高溫達攝氏40度，教室內更是悶熱，學生出現身體不適，學習也受到影響。縣議員認為，南投縣財力有限，仍應重視校園高溫問題設法改善，免得影響學生上課，甚至健康出問題。

南投縣教育處曾經評估，全縣國中小教室要全部裝冷氣，費用就超過10億元，且除了裝設冷氣機費用外，有的學校電力系統也要重整才能安裝冷氣，如果要重新配線，費用就更加高。

南投縣不少國小所在地海拔高、氣溫比市區低了很多，不是每所學校都得裝冷氣。考慮最近氣溫不斷攀高，室內氣溫動輒30多度，南投縣長林明溱決定，部分市區學校樓層高，頂樓熱氣蒸騰，光用電風扇還是無法降溫，將優先裝冷氣。

經濟部補助校園增設太陽能光電設備，教育處正在調查各校園是否空間設置太陽能板，將引介廠商合作設置太陽能板，除了頂樓可隔熱，廠商回饋裝設冷氣和電費，減輕縣府財政負擔。縣府將全盤檢討，訂出優先裝設冷氣標準。但今年未編列預算，最快明年南投縣國中小學生才有機會吹冷氣。