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氣象局高溫警報 彰化呼籲田間、畜禽舍防中暑

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
近日高溫炎熱，彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，9556隻土雞撲殺。圖／彰化縣政府提供
近日高溫炎熱，彰化縣大城鄉一土雞場確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，9556隻土雞撲殺。圖／彰化縣政府提供

近日高溫炎熱，中央氣象局下午又針對彰化縣、台中市等多縣市發布高溫警報直到下午5點，民眾從事戶外活動容易因高溫感到不適發生中暑或熱衰竭，尤其農民工作要更加當心，彰化縣政府建議，農友從事田間農務、畜禽工作時應注意氣候及身體狀況，穿著淺色寬鬆衣服，戴斗笠或帽子遮陽，隨時補充水分。

近日高溫炎熱，彰化縣大城鄉一土雞場在今年6月18日通報場內雞隻有異常死亡情形，經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，彰化防疫人員在撲殺9556隻土雞，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫造成免疫力下降情形，養禽業者注意禽場內的通風與降溫工作，避免飼養過度密集。

接下來高溫恐將持續，尤其端午連假各地舉辦戶外活動多，彰縣政府提醒民眾防中暑5個小撇步「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風、保連繫」，農業處也特別提醒農民，在田間農務應戴斗笠或帽子，上午 10 時至下午 2 時太陽最強烈，要避免在大太陽底下長時間工作，若需穿戴防護設備噴灑農藥時，最好選擇氣候涼爽的清晨或傍晚，出門時記得告知家人去處，手機隨身攜帶方便聯絡。

農業處也建議維持畜舍空氣流動速度，開啟畜舍風扇、噴霧或其它冷卻系統，降低畜舍內溫度，畜禽提供足量飲水量及補充電解質，例如如礦物質及維生素，並在清晨和傍晚時段餵飼料或讓動物活動，以降低高溫對畜禽的影響。

高溫

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