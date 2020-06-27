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影／防疫解封 南投觀光業者跨業合作靠創意搶商機

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭SUP立式划槳對喜歡戶外運動的遊客很有吸引力。圖／日管處提供
日月潭SUP立式划槳對喜歡戶外運動的遊客很有吸引力。圖／日管處提供

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊觸底反彈，要爭取後疫情時代觀光財還要靠創意。埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡走歐洲風和互動遊戲，讓遊客體驗巧克力製作，7月1日還和霹靂布袋戲推出聯名巧克力，大玩翻轉創意；鹿谷鄉「溪部好呆庄」打造西部小鎮，還規畫溯溪、賞螢活動，讓遊客化身牛仔探索荒野。

日月潭民宿協會推出戶外運動旅遊，包括立式划槳、獨木舟、溯溪、 攀樹、草地瑜珈等，讓學員親身體驗戶外運動魅力，促進異業合作，共同創造觀光產值最大化。伊達邵皇后古堡飯店飯店總監王智慧說，飯店以湖畔歐式古堡設計，為了給遊客更豐富體驗，也希望和業者合作，讓旅客體驗輕艇、獨木舟等水上活動，希望兼具生態與人文體驗遊程吸引遊客。

「Cona’s巧克力」是快速竄起台灣巧克力品牌，在世界巧克力大賽中2年內拿下90面獎牌。總經理張承惠說，為了增加遊客互動，由員工擔任直播主行銷品牌，到巧克力夢想城堡參觀可獲得一張卡片，可插卡玩互動遊戲，從採收、烘焙、乾燥到加工，隨著指示操作，就可獲得一片巧克力。

Cona’s巧克力走西洋城堡貴族風，卻不斷反轉創意。7月1日將和「霹靂布袋戲」異業結合，推出以霹靂一哥「素還真」為主角的聯名禮盒，中西合併的搭配相當KUSO，吸引廣大霹靂粉絲的注意。聯名款巧克力以世界金牌乾果巧克力和素還真聯手，還有限定版的「霹靂罐」和「素風 CP 遊城堡寫真卡」，限量 1000組，已有粉絲預備收藏。

「溪部好呆庄」負責人，是溪頭妖怪村前總經理林志穎。今年經營團隊改組，林志穎回老家自創品牌好呆庄。林志穎擅長文創行銷，好呆庄提供民宿、露營，卻融入美國西部開荒元素，遊客可扮演牛仔，體驗露營、馬車，鹿谷鄉森林資源豐富，也安排專業溯溪教練，帶領遊客溯溪探秘或是在森林觀察螢火蟲生態，另外也規畫水塔型的星空房，讓遊客體驗露宿在星空下的感覺，讓旅遊更新鮮有趣。

溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿。圖／讀者提供
溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿。圖／讀者提供
妮娜巧克力夢想城堡藉由互動遊戲，讓遊客體驗巧克力從採收到製作的流程。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡藉由互動遊戲，讓遊客體驗巧克力從採收到製作的流程。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡走歐式風格，卻翻轉創意和霹靂布袋戲推出聯名巧克力。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡走歐式風格，卻翻轉創意和霹靂布袋戲推出聯名巧克力。記者江良誠／攝影
溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿，遊客還可住在水塔型的星空房。圖／讀者提供
溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿，遊客還可住在水塔型的星空房。圖／讀者提供
妮娜巧克力夢想城堡走歐洲風格，讓遊客耳目一新。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡走歐洲風格，讓遊客耳目一新。記者江良誠／攝影
日月潭攀樹體驗和飯店、民宿業者跨界合作，帶給遊客新奇體驗。圖／日管處提供
日月潭攀樹體驗和飯店、民宿業者跨界合作，帶給遊客新奇體驗。圖／日管處提供
妮娜巧克力夢想城堡藉由互動遊戲，讓遊客體驗巧克力從採收到製作的流程。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡藉由互動遊戲，讓遊客體驗巧克力從採收到製作的流程。記者江良誠／攝影
溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿。圖／讀者提供
溪部好呆庄以西部風格打造露營和民宿。圖／讀者提供
妮娜巧克力夢想城堡走歐式風格，卻翻轉創意和霹靂布袋戲推出聯名巧克力。記者江良誠／攝影
妮娜巧克力夢想城堡走歐式風格，卻翻轉創意和霹靂布袋戲推出聯名巧克力。記者江良誠／攝影

巧克力 溯溪

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