影／防疫解封 南投觀光業者跨業合作靠創意搶商機

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊觸底反彈，要爭取後疫情時代觀光財還要靠創意。埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡走歐洲風和互動遊戲，讓遊客體驗巧克力製作，7月1日還和霹靂布袋戲推出聯名巧克力，大玩翻轉創意；鹿谷鄉「溪部好呆庄」打造西部小鎮，還規畫溯溪、賞螢活動，讓遊客化身牛仔探索荒野。

日月潭民宿協會推出戶外運動旅遊，包括立式划槳、獨木舟、溯溪、 攀樹、草地瑜珈等，讓學員親身體驗戶外運動魅力，促進異業合作，共同創造觀光產值最大化。伊達邵皇后古堡飯店飯店總監王智慧說，飯店以湖畔歐式古堡設計，為了給遊客更豐富體驗，也希望和業者合作，讓旅客體驗輕艇、獨木舟等水上活動，希望兼具生態與人文體驗遊程吸引遊客。

「Cona’s巧克力」是快速竄起台灣巧克力品牌，在世界巧克力大賽中2年內拿下90面獎牌。總經理張承惠說，為了增加遊客互動，由員工擔任直播主行銷品牌，到巧克力夢想城堡參觀可獲得一張卡片，可插卡玩互動遊戲，從採收、烘焙、乾燥到加工，隨著指示操作，就可獲得一片巧克力。

Cona’s巧克力走西洋城堡貴族風，卻不斷反轉創意。7月1日將和「霹靂布袋戲」異業結合，推出以霹靂一哥「素還真」為主角的聯名禮盒，中西合併的搭配相當KUSO，吸引廣大霹靂粉絲的注意。聯名款巧克力以世界金牌乾果巧克力和素還真聯手，還有限定版的「霹靂罐」和「素風 CP 遊城堡寫真卡」，限量 1000組，已有粉絲預備收藏。