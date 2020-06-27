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捕蜂每件2千！彰化調降捕蜂抓蛇委外報酬 廠商投標踴躍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化補蜂抓蛇報酬今年調降，捕蜂委外每件2千元，抓蛇每件1839元。圖／彰化消防局提供
彰化補蜂抓蛇報酬今年調降，捕蜂委外每件2千元，抓蛇每件1839元。圖／彰化消防局提供

彰化縣消防局去年開始發包委外抓蛇、捕蜂業務，但案件量多，不到1年經費已用完，今年調降報酬，捕蜂委外每件2千元，抓蛇每件1839元，消防局評估經費可滿足至少一年出勤需求。

捕蜂、捉蛇業務以往都由消防局執行，為減輕消防員工作負擔，去年開始彰化縣府自編1千萬元、中央補助600多萬元首度委外辦理，但「捉蛇」招標一波三折，消防局將全縣細分成8區才逐一招標出去，去年捉蛇業務每案3300到3500元，捕蜂每案3374元。

縣內前兩年受理案件數，捕蜂平均一年約3200件、抓蛇5100件，去年經費使用不到1年就已用完，消防人員說，這兩年高溫炎熱天數增加，加上彰化近幾年較沒有嚴重颱風影響，蛇類出沒頻繁，蜂窩也未受侵害，使得民眾通報案件量比以往多，未來也可能有增無減。

消防局今年4月、5月也依序完成新年度抓蛇、捕蜂招標作業，抓蛇業務去年多次流標，今年投標廠商多達8家，相當踴躍，最後都各由單一業者負責全區。

彰化消防局搶救科長張恭維說，業者現在在接案出勤以及人員管控較有經驗，加上消防局設計App追蹤，若業者接報超過60分鐘後到達現場或抵現場超過60分鐘仍未結案，分別會記點扣錢，委外的效能減輕第一線同仁的工作負擔。

民眾報請補蜂抓蛇一樣打119，發生在上午8點到晚上10點勤務中心會派遣業者出勤，其餘時段或造成民眾受傷等緊急情況，仍由消防員處理。消防員指出，現階段處理捕蜂捉蛇機會確實減少，但明年開始中央將不再有補蜂抓蛇補助經費，擔心委外難以延續。

消防員

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