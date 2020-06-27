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不讓文蛤殼變垃圾 彰化養殖戶找廠商磨粉製成環保吸管

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣養殖協會向國有財產地商借農場橋的西南側空地堆置文蛤空殼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣養殖協會向國有財產地商借農場橋的西南側空地堆置文蛤空殼。記者簡慧珍／攝影

海岸牡蠣殼堆又臭又髒，讓環保單位頭痛，地球極端氣候造成文蛤育成率下降，死亡文蛤的空殼也成環境問題，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會找廠商開發文蛤殼產品，成功製造可自然分解的文蛤殼吸管，及無添加化學原料的文蛤殼清潔粉，希望解決日漸增多的文蛤殼垃圾。

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會總幹事許永坤，也是彰化縣養殖協會副總幹事，養殖文蛤多年。他說，以前文蛤育成率八、九成不成問題，大概7年前開始發生高死亡率，養殖戶找專家學者研究，原來是夏季氣溫過高、暴雨瞬間改變池水酸鹼值、酸水夾帶汙染物質，讓文蛤死亡率有時高達九成，今年春、夏兩季稍好一點，平均死亡率約五成。

文蛤育成率下降，養殖戶撈起空殼無處去，起初壓碎填補漁塭土堤和道路，量多後，透過養殖協會商借國有地當堆置場，成堆死文蛤的空殼天氣熱發臭又越堆越高，堆置不是辦法，許永坤和縣政顧問林保玲討論後，比照牡蠣殼磨粉製作文蛤殼洗滌粉、清潔粉，還找廠商研發文蛤殼環保吸管。

林保玲表示，洗滌粉、清潔粉都是燃燒脆化文蛤殼磨粉，不添加其它天然或人工清潔物質，完全是文蛤殼粉，用試紙測試酸鹼值為12.5，泡水稀釋可當作蔬果、器皿、家具、地板的清潔劑，用過後廢水進入環境不造成汙染，因為文蛤殼是天然物質，回歸自然不會帶給環境負擔。

彰化縣王功農漁牧生產合作社協助製作文蛤粉，理事主席卓淑惠說，1公克文蛤殼粉稀釋1500至2000CC清水當清潔劑，擦拭後5分鐘，再用乾淨抹布擦一遍，即可發揮清潔抗菌效果，如果用在清洗蔬果，1公克文蛤殼粉稀釋3600CC清水，泡個3、5分鐘，再用清洗沖一遍，就有很好的清潔效果。

縣政顧問林保玲

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會找廠商，文蛤殼再利用不只是裝飾品，還製成清潔粉劑及吸管。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會找廠商，文蛤殼再利用不只是裝飾品，還製成清潔粉劑及吸管。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會總幹事許永坤（左）和縣政顧問林保玲，聯手把文蛤殼從廢棄物變黃金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會總幹事許永坤（左）和縣政顧問林保玲，聯手把文蛤殼從廢棄物變黃金。記者簡慧珍／攝影

死亡率 吸管

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