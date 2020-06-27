不讓文蛤殼變垃圾 彰化養殖戶找廠商磨粉製成環保吸管

海岸牡蠣殼堆又臭又髒，讓環保單位頭痛，地球極端氣候造成文蛤育成率下降，死亡文蛤的空殼也成環境問題，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會找廠商開發文蛤殼產品，成功製造可自然分解的文蛤殼吸管，及無添加化學原料的文蛤殼清潔粉，希望解決日漸增多的文蛤殼垃圾。

彰化縣農漁牧產業觀光推展協會總幹事許永坤，也是彰化縣養殖協會副總幹事，養殖文蛤多年。他說，以前文蛤育成率八、九成不成問題，大概7年前開始發生高死亡率，養殖戶找專家學者研究，原來是夏季氣溫過高、暴雨瞬間改變池水酸鹼值、酸水夾帶汙染物質，讓文蛤死亡率有時高達九成，今年春、夏兩季稍好一點，平均死亡率約五成。

文蛤育成率下降，養殖戶撈起空殼無處去，起初壓碎填補漁塭土堤和道路，量多後，透過養殖協會商借國有地當堆置場，成堆死文蛤的空殼天氣熱發臭又越堆越高，堆置不是辦法，許永坤和縣政顧問林保玲討論後，比照牡蠣殼磨粉製作文蛤殼洗滌粉、清潔粉，還找廠商研發文蛤殼環保吸管。

林保玲表示，洗滌粉、清潔粉都是燃燒脆化文蛤殼磨粉，不添加其它天然或人工清潔物質，完全是文蛤殼粉，用試紙測試酸鹼值為12.5，泡水稀釋可當作蔬果、器皿、家具、地板的清潔劑，用過後廢水進入環境不造成汙染，因為文蛤殼是天然物質，回歸自然不會帶給環境負擔。

彰化縣王功農漁牧生產合作社協助製作文蛤粉，理事主席卓淑惠說，1公克文蛤殼粉稀釋1500至2000CC清水當清潔劑，擦拭後5分鐘，再用乾淨抹布擦一遍，即可發揮清潔抗菌效果，如果用在清洗蔬果，1公克文蛤殼粉稀釋3600CC清水，泡個3、5分鐘，再用清洗沖一遍，就有很好的清潔效果。