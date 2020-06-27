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自來水延管工程路面修復 台中斥資1.1億打造50公里路平

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
自來水延管工程施工後，常影響既有路面平整性。台中市長盧秀燕指示經濟發展局斥資1.1億元，分三期工程投入自來水延管後的路面復平工程，橫跨12個行政區，總長50公里，今年10月底前將先完成第一期工程18.4公里，明年初全數完工，讓台中道路更平整。圖／台中市經發局提供
自來水延管工程施工後，常影響既有路面平整性。台中市長盧秀燕指示經濟發展局斥資1.1億元，分三期工程投入自來水延管後的路面復平工程，橫跨12個行政區，總長50公里，今年10月底前將先完成第一期工程18.4公里，明年初全數完工，讓台中道路更平整。圖／台中市經發局提供

自來水延管工程施工後，常影響既有路面平整性。台中市盧秀燕指示經濟發展局斥資1.1億元，分三期工程投入自來水延管後的路面復平工程，橫跨12個行政區，總長50公里，今年10月底前將先完成第一期工程18.4公里，明年初全數完工，讓台中道路更平整。

經發局表示，盧市長重視城市路面平整，動支去年度第二預備金5千萬元、今年度預算6千萬元，共1.1億元，投入自來水延管後的路面復平工程，目前正啟動第一期工程，範圍包含清水、潭子、霧峰、大甲、大安、外埔及豐原等區。

目前清水區6月初開始施作，目前工程進度約55%，預計7月中旬完成；豐原區預計7月中旬開始施作，霧峰、潭子、大甲、大安、外埔等區預計8至10月陸續施作，10月底前全數完成，第一期工程總長約18.4公里。

經發局指出，第二期工程包含大甲、大安兩區其餘道路，總長約19.6公里，預計8月施作、年底完工；第三期工程包含烏日、大雅、神岡、新社、后里等區，總長約12公里，預計9月施作、明年初完工。

盧秀燕 台中市

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