搶振興三倍券商機 餐飲、住宿業狂推優惠

振興券7月15日上路，振興券使用期限至今年底，各種振興方案紛紛出爐，響應振興券消費，台中日月千禧酒店祭出超值特惠，住房買1送3，相當划算；台中金典酒店使用振興三倍券1千元，可抵用栢麗廳自助百匯的午餐或晚餐1客，或下午茶2客、或港點無限放題專案2客等，期望吸引民眾回流用餐。

台中長榮桂冠酒店住房及餐飲大方送，於7月1日至8月31日入住，每房再加贈住房振興券500元共6張、合計3千元，讓遊客下次出遊可再省荷包。餐飲也順勢推出優惠搶客，7月1日至8月31日，至自助百匯咖啡廳或長園中餐廳用餐，只要消費滿1千元，即贈送餐飲抵用券300元共5張、合計1500元。

台中長榮桂冠酒店也推出「挺振興，真開心」住房專案，於7月13日至10月31日止，每房每晚只要3699元起，周日至周四平日時段憑振興三倍券入住，每房立即再享現折300元，預訂此專案房客名字若有「振興」兩字，可再免費升等至上萬元套房；若計畫7月1日至7月12日出遊，則可選擇「挺時中住房專案」，每房每晚只要2888元起。

響應振興券消費，台中日月千禧酒店祭出優惠，住房即日起至8月31日預訂國旅優惠振興住房專案，並使用振興三倍券消費，周日至周五雙人入住每房每晚1萬2千元，再送3張日月客房平日住宿券，平均每房每晚僅需3千元，贈送住宿券效期至2021年8月31日止。

台中金典酒店栢麗廳提供民眾使用振興三倍券1千元，可抵用栢麗廳自助百匯的午餐或晚餐一客，或是享用下午茶2客，或港點無限放題專案2客等不同選擇。