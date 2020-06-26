每坪40萬元？彰化市原凱福登店址傳將建26層住商大樓

彰化市曉陽路裕毛屋「凱福登」超市去年9月歇業，並在今年初已拆除，此一占地1100坪的方正基地，位在彰化市的精華地段，將來的走向引來地方關切。最近傳出，將興建全彰化縣最高、26層超高住商大樓建案，每坪要價40萬元，將創下彰化房地產多項紀錄。

儘管地方傳聞不止，但彰化縣政府建設處指出，縣府尚未收到建築執照申請，但已提出都市設計審議、交通影響評估等前置作業，至於未來建案具體規畫則不得而知。

不過，建設處表示，目前彰化縣最高樓層是15層，16層以上就屬超高樓層，因法規限制很多，建築成本很高，除非當地段的地價非常高，加上基地不足，要超過15層可能性不是很高，但就算不建成超高大樓，因該地段是彰化市最精華地區，將來完成後，也一定是豪宅無誤。

「凱福登」彰化曉陽店是日系裕毛屋連鎖超市的發跡本店，在1988年創立，去年歇業後，傳出占地1100坪的土地釋出，由台中市某知名建商以8億元接手開發，由於基地十分方正，又緊鄰台1線中山路，曉陽路和旭光西路之間，附近彰基、縣府，還有成功公園，深受彰化市民及業界注目 。

房地產界傳出，新建案採結合商業和住宅的綜合大樓，規劃興建地上26層、地下3層，雖然仍未申請建築執照，也尚未推出相關預售方案，但業界已傳出未來每坪售價40萬元，預料無論在樓高、售價，都將創下縣內最高紀錄。新建案預計2年半完工，屆時裕毛屋超市將正式回歸，重返1樓營業。