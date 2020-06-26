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老人家學健康操 物理治療師：每天動一動可預防衰弱

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院教導名間鄉長輩健康操，可強化肌力與腦力、預防衰弱。圖／南投醫院提供
南投醫院教導名間鄉長輩健康操，可強化肌力與腦力、預防衰弱。圖／南投醫院提供

南投醫院C級巷弄長照站設在南投縣名間鄉弓鞋社區，每周固定為長者安排豐富多元課程與活動，由物理治療師為阿公阿嬤們上課，帶領大家做健康操，強化長輩們肌力與腦力，預防衰弱、健康老化

物理治療師陳怡君說，65歲以上長者應保持每天活動，即使是輕鬆的活動也有幫助，世界衛生組織建議每周至少累積150分鐘的中等費力運動，包含3次平衡及防跌運動、2次肌力訓練，以提高肌力、平衡感和柔軟度，降低跌倒風險。

輕度活動要有「移動」的動作，例如起床泡杯茶、在家中移動、慢步走、清潔打掃、整理床鋪或房間、站立姿勢等。

中強度有氧運動會提高心率，呼吸次數變多，身體有升溫感覺。判定方法為，運動中仍可以保持說話的程度。例如快走、水中有氧運動、騎自行車、跳慢舞、雙打網球、推除草機、遠足等。

陳怡君說，有氧運動外也建議再加上肌力訓練。可在同一天或不同天做肌力訓練，依據自身健康狀況及能力選擇。想要達到肌力訓練效果，應該運動到需要短暫休息才能再繼續運動的程度。

無論在家中還是在健身房中，有很多方式可以訓練，如提有重量的購物袋、瑜伽、皮拉提斯、太極拳、舉重、使用阻力帶、俯臥撑和仰臥起坐、園藝活動，如挖土和鏟土等。

南投醫院C級巷弄長照站提供的多元照護，希望協助長者維持健康身心，增加人際互動，還可以預防跟減緩失能，提升生活品質。

南投醫院教導名間鄉長輩健康操，可強化肌力與腦力、預防衰弱。圖／南投醫院提供
南投醫院教導名間鄉長輩健康操，可強化肌力與腦力、預防衰弱。圖／南投醫院提供

長照 老化

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