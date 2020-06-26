快訊

17縣市豪雨、大雨特報！今晚嘉義雨最大 低窪地防淹水

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

台中高美濕地端午車流倍增 警籲搭大眾交通工具

中央社 / 台中26日電
台中高美濕地，有豐富生態，木棧道隨潮汐變化，有開放時間。聯合報系記者游振昇／攝影
台中高美濕地，有豐富生態，木棧道隨潮汐變化，有開放時間。聯合報系記者游振昇／攝影

台中市知名景點高美濕地，在端午連假期間湧入大量人潮，警方預估湧入車流約為平常假日一倍，下午周邊停車場一位難求，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。

位於台中市清水區的景點高美濕地，曾被國際媒體評鑑一生必遊一次的景點，除設有木棧道，讓民眾可接近濕地觀察生態，並設有連結風車大道的景觀橋，可欣賞夕陽美景，假日常湧入人潮。

昨天起適逢端午連假，高美濕地周邊包括木棧道區、旅客服務中心與景觀橋，皆湧入大量人潮，警方並在下午啟動周邊交通管制措施。

台中市警察局清水分局高美派出所長李財安表示，昨天上午起旅客服務中心停車場便一位難求，車流預估較平常假日增加約一倍，今天人潮又比昨天增加，高美路、美堤街與三順路下午都進行交通管制，車輛無法駛入，呼籲民眾盡量搭乘大眾交通工具前往。

台中市政府農業局表示，高美濕地木棧道因寬度較為狹窄，在疫情管制期間曾有人流管制，但在中央流行疫情指揮中心解封後，已同步解除禁令，但還是建議民眾，進入木棧道區應保持社交安全距離或戴上口罩。

高美濕地 台中市 疫情

延伸閱讀

地方端午拚5千份連署、30日設罷王總部 王浩宇：平常心

任賢齊端午慶生嗨當「龍舟奪鏢手」 下場超糗

端午連假第二天 台中麗寶樂園湧入上萬遊客

我駐教廷大使館慶端午 吃粽子不忘防疫新生活

相關新聞

老人家學健康操 物理治療師：每天動一動可預防衰弱

南投醫院C級巷弄長照站設在南投縣名間鄉弓鞋社區，每周固定為長者安排豐富多元課程與活動，由物理治療師為阿公阿嬤們上課，帶領...

台中麗寶樂園辦人體龍舟賽 阿基師現身頒獎

台中麗寶樂園馬拉灣推出「人體龍舟競賽」，吸引許多民眾報名參加，歡慶馬拉灣20周年，今天邀請阿基師來頒獎，並首度挑戰賽事轉...

荔枝產季台中大里竹仔坑 邀民眾吃荔枝玩荔枝

現在是荔枝的產季，台中市大里竹仔坑社區發展協會社區媽媽發揮巧思，把新鮮的荔枝做成紅龜粿、饅頭，連荔枝修剪後丟棄的枝葉也能...

端午連假第二天 台中麗寶樂園湧入上萬遊客

端午連假第二天，台中麗寶樂園昨日湧入近萬人，今天一開園也湧進大批遊客，人潮比昨日還多，預估今天入園人數可上看1萬2千人。...

防疫解封何處去？ 中市府推薦后豐鐵馬道一日遊

暑假即將到來，台中市府觀光旅遊局推薦「暑假暢騎后豐鐵馬道」行程。后豐鐵馬道是一條具有歷史意義、河岸風景、自然景觀的自行車...

清水眷村居民最愛這一味 港藝中心復刻「駱駝冰棒皂」

夏日炎熱，台中清水眷村居民早年最愛吃「駱駝冰棒」，台中市港區藝術中心委託台中市信望愛智能發展中心，復刻「駱駝冰棒」造型的...

在古蹟裡搶摘百年荔枝！15分鐘內「任你摘」

台中市市定古蹟摘星山莊受疫情影響，來客數大減，為刺激遊客入園，並增加園區收入，今天舉辦「荔枝節活動」，開放兩棵近百年的荔...

第二波抗疫關鍵？ 彰化萬人血清檢測受到各方期待

「彰化萬人血清檢測，是台灣新冠肺炎第二波抗疫關鍵？」面對新冠肺炎可能的第二波疫情，彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，最近啟...

中國大陸人民來台買房不得出租 中市地政局查獲違法

中國大陸地區人民來台取得不動產案件數逐年增加，台中市政府地政局今年稽查時，發現有陸人於取得不動產後將房子出租，未依申請目...

台中刑務所官舍群「樹包屋」景觀 打造西區文化新亮點

台中市歷史建築「台中刑務所官舍群」是日據時期全台三大刑務所之一的附屬建築群。台中市政府從2019年10月展開修復工程，針...

暑假打工旺季到 台中勞工局為工讀生權益把關

暑假打工旺季即將到來，台中市勞工局提醒學生，如應徵工讀生應注意「五要」規範，包含要達基本工資、要打卡（出勤紀錄）、要勞健...

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

報復性旅遊發威，端午節連假第二天，南投合歡山、清境一早湧進大批遊客，台灣公路最高點武嶺是打卡必到之處，昆陽、武嶺到松雪樓...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。