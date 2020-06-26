台中高美濕地端午車流倍增 警籲搭大眾交通工具

台中市知名景點高美濕地，在端午連假期間湧入大量人潮，警方預估湧入車流約為平常假日一倍，下午周邊停車場一位難求，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。

位於台中市清水區的景點高美濕地，曾被國際媒體評鑑一生必遊一次的景點，除設有木棧道，讓民眾可接近濕地觀察生態，並設有連結風車大道的景觀橋，可欣賞夕陽美景，假日常湧入人潮。

昨天起適逢端午連假，高美濕地周邊包括木棧道區、旅客服務中心與景觀橋，皆湧入大量人潮，警方並在下午啟動周邊交通管制措施。

台中市警察局清水分局高美派出所長李財安表示，昨天上午起旅客服務中心停車場便一位難求，車流預估較平常假日增加約一倍，今天人潮又比昨天增加，高美路、美堤街與三順路下午都進行交通管制，車輛無法駛入，呼籲民眾盡量搭乘大眾交通工具前往。

台中市政府農業局表示，高美濕地木棧道因寬度較為狹窄，在疫情管制期間曾有人流管制，但在中央流行疫情指揮中心解封後，已同步解除禁令，但還是建議民眾，進入木棧道區應保持社交安全距離或戴上口罩。