荔枝產季台中大里竹仔坑 邀民眾吃荔枝玩荔枝

現在是荔枝的產季，台中市大里竹仔坑社區發展協會社區媽媽發揮巧思，把新鮮的荔枝做成紅龜粿、饅頭，連荔枝修剪後丟棄的枝葉也能廢物再利用，做成「荔枝染」文創產品，包括植物染絲巾和植物染手提袋。竹仔坑社區發展協會理事長賴素鈴說，現在到竹仔坑一遊，可採買新鮮荔枝等農產品，滿15人就可以預約竹仔坑社區體驗。

台中市政府社會局表示，第二屆台中購物節將於7月1日開跑，大里竹仔坑社區發展協會響應台中購物節，加入優惠合作店家行列，商品包括荔枝饅頭、荔枝紅龜粿、野菜饅頭、植物染絲巾、包包、構樹皮手提袋、口罩套等商品，只要消費滿500元，累計金額3倍計，手機下載APP登錄發票，就可取得抽獎號碼。

竹仔坑社區發展協會理事長賴素鈴說，竹仔坑社區長期推動環境教育與食農教育，與十多名當地青農合作，並且由社區媽媽們利用當地盛產的荔枝和龍眼，研發荔枝紅龜粿、荔枝饅頭、野菜饅頭等；回收荔枝梗和其他農廢棄物，研發製作「荔枝染」等植物染文創產品，例如植物染絲巾、手提袋等，成為竹仔坑獨創社區特色。