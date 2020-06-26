端午連假第二天 台中麗寶樂園湧入上萬遊客

端午連假第二天，台中麗寶樂園昨日湧入近萬人，今天一開園也湧進大批遊客，人潮比昨日還多，預估今天入園人數可上看1萬2千人。麗寶樂園表示，預估端午4天連假，麗寶樂園渡假區來客將可上看20萬人次。

麗寶樂園今天上午9時30分開放遊客入園，開園前已有近千名遊客排隊等候，排隊人龍綿延約300公尺。林先生說，利用端午連假帶小孩到樂園玩水，沒想到出遊人潮多，幸好全家提早出門。

麗寶樂園表示，端午連假第2、3天是出遊高峰期，不少悶壞的民眾紛紛出遊，馬拉灣今早尚未開園，已有近千名遊客排隊等候購票，人潮比昨日多2成，如果端午4天連假天氣穩定，預估麗寶樂園渡假區來客將可上看20萬人次。

防疫解封，麗寶樂園於端午連假舉辦「馬拉灣人體龍舟賽」，最快抵達終點者可獲價值千元禮。6月30日前兩人同行玩馬拉灣或搭摩天輪，第二人只要20元；每日中午12點前穿比基尼或三角泳褲入園，門票只要199元。另三鐵警消人員出示相關證件，入園199元。