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防疫解封何處去？ 中市府推薦后豐鐵馬道一日遊

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
后豐鐵馬道九號隧道。圖／台中市府觀旅局提供
后豐鐵馬道九號隧道。圖／台中市府觀旅局提供

暑假即將到來，台中市府觀光旅遊局推薦「暑假暢騎后豐鐵馬道」行程。后豐鐵馬道是一條具有歷史意義、河岸風景、自然景觀的自行車道，適合親子一同騎乘，享受休閒兼運動的樂趣，騎乘後也可至后里周邊景點遊玩，漫步欣賞千年銀杏，品嘗在地美味小吃。

觀旅局長林筱淇表示，后豐鐵馬道起點為豐原國道4號線高架橋下方，終點至后里馬場，全長4.5公里，沿途可欣賞橫跨大甲溪的花梁鋼橋、享受穿越台鐵舊山線九號隧道冬暖夏涼的特殊體驗，以及在夫妻樹廣場休息乘涼。

觀旅局指出，后豐鐵馬道遠處盡頭的花梁鋼橋建於日治時代，下部結構為混凝土砌塊石沉箱、橋座為磚角石構成及俗稱花梁的鋼製桁架，是值得駐足品味的工程作品；另一個熱門景點為九號隧道，建於1908年，全長1.2公里，是台鐵舊山線最長的一座隧道。經過九號隧道後即可至夫妻樹廣場稍作休息，夫妻樹廣場是由老樟樹和老榕樹相偎相依組成，在枝葉繁茂的樹蔭下享受微風徐徐吹拂。

后里周邊景點還有日治時期創立至今的月眉觀光糖廠，來訪時順道品嚐懷舊消暑的枝仔冰，漫步欣賞千年銀杏、百年七里香及百年松樹步道悠閒散心；或是前往寶泉甘味手造所、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房等欣賞在地工藝，感受近來很夯的職人體驗。此外，也特別推薦后里在地美食，像是豬血湯、炸粿、米糕、糕餅、肉圓等都值得品嘗。

觀旅局表示，后豐鐵馬道騎乘時間約1小時，若覺得意猶未盡，可於起點處接著體驗與其相連的東豐自行車綠廊，全長約12公里，是全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，沿途行經石岡水壩、石岡穀倉、情人木橋、百年芒果樹及終點的東勢客家園區等景點。

東豐自行車道。圖／台中市府觀旅局提供
東豐自行車道。圖／台中市府觀旅局提供
東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道。圖／台中市府觀旅局提供
東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道。圖／台中市府觀旅局提供
橫跨大甲溪的花梁鋼橋。圖／台中市府觀旅局提供
橫跨大甲溪的花梁鋼橋。圖／台中市府觀旅局提供

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