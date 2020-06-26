在古蹟裡搶摘百年荔枝！15分鐘內「任你摘」

台中市市定古蹟摘星山莊受疫情影響，來客數大減，為刺激遊客入園，並增加園區收入，今天舉辦「荔枝節活動」，開放兩棵近百年的荔枝樹，吸引200多位民眾在樹下搶摘荔枝，相當熱鬧。

有百年歷史的摘星山莊占地近3000坪，為兩進合院式多護龍建築，已列市定古蹟，2016年委外經營，但自新冠肺炎疫情爆發後，摘星山莊來客數少3成，團客幾乎為零，園內的營運攤商業績大減一半，3家攤商因撐不下去而退場，影響園區收入。

最近疫情趨緩，悶了好久的遊客紛紛出籠，摘星山莊在園區內栽種4棵荔枝樹，為刺激遊客入園，並增加園區收入，今天舉辦「荔枝節活動」，每人收取150元，開放兩株近百年的荔枝樹，15分鐘內荔枝「任你摘」，有親友分工合作，一人拉樹枝、一人採摘，也有人爬上樹上採摘，摘完還可以吃荔枝飲品及冰品。

來自台北的陳小姐與朋友揪團參加，她說，150元就能摘到滿滿一袋荔枝，還可以吃冰、喝飲料，真的很划算。林先生說，趁端午連假帶孩子出來，體驗難得的田園之樂。陳先生則說，「第一次摘荔枝，沒想到大豐收！」

摘星山莊館長黃信彰表示，園內兩棵桂味的荔枝樹已有近百年歷史，今天舉辦活動，除了鼓勵民眾帶家人一同來採果，享受親子同遊田園樂趣，也透過活動介紹文化古蹟，讓大眾透過活動更認識摘星山莊。