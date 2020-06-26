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第二波抗疫關鍵？ 彰化萬人血清檢測受到各方期待

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，最近啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，已受到中央的極度關切，彰化縣長王惠美（左3）與台大公衛學院長詹長權（左2）觀摩檢測情況。本報資料照片
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，最近啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，已受到中央的極度關切，彰化縣長王惠美（左3）與台大公衛學院長詹長權（左2）觀摩檢測情況。本報資料照片

「彰化萬人血清檢測，是台灣新冠肺炎第二波抗疫關鍵？」面對新冠肺炎可能的第二波疫情，彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，最近啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，已受到中央的極度關切，但彰化縣衛生局長葉彥伯說，他沒有接獲任何中央這方面有關的訊息或協助，但如果有中央對調查結果有需求，則可以提供。

中央流行疫情指揮中心前天公布自台返日的日籍女學生確診病例，引發是否已有新冠肺炎病毒在台灣社區潛伏的 疑慮，以及是否會面臨第二波疫情的可能。由於新冠肺炎全球蔓延以來，像日本在東京、大阪都有萬人抗體檢驗，來檢視社區可能的無症狀感染者，但台灣一直未有類似措施，直到彰化縣走在前頭與台大公衛學院合作，啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，才真正獲得中央重視。

依媒體報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將視彰化縣萬人健檢血清抗體檢測結果，再與專家討論，擬定下一波防疫策略。但彰化縣衛生局長葉彥伯說，他沒有接獲任何中央這方面有關的訊息或協助，當時只得到衛福部長陳時中「祝學者研究成功」的祝福。

不過，葉彥伯說，彰化仍按既定步驟，已經啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，預定在9月底完成，台大公衛學院將進行流行病學分析，了解各族群、年齡等抗體分布的情形，以及社區感染的程度，作為未來防疫的參考。如果屆時中央有需要這項調查結果，彰化縣可以提供。

彰化縣這項萬人新冠肺炎血清抗體調查，由臺灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠試劑，以進行新冠肺炎血清抗體檢測，採檢對象包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，以及長照據點長者及工作人員，符合受檢資格民眾，衛生局會進行通知及採檢說明，確認採檢時間、地點後簽署同意書並採檢、送驗。

葉彥伯說 ，目前採檢過程中，一些居家隔離或居家檢疫的年輕人，因外出工作或者出去玩，無法接受採檢，必須再進一步連繫，但仍可預期在九月底前完成調查。

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