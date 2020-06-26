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日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

植入茶文化DNA 大葉大學學生期末茶藝交流實務演練成果

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學食生系發表茶產業學程期末成果。圖／大葉大學提供
大葉大學食生系發表茶產業學程期末成果。圖／大葉大學提供

茶是台灣的特色產業，大葉大學一方面在通識教育和推廣課程教導學生認識茶文化，另一方面經由學程培育茶產業人才，期末舉辦茶藝交流會，透過台、日、韓的茶藝文化展現學習成果，並交流茶產業觀念。

大葉大學「食尚管理、農法自然－台灣茶（TWT）產業鑫人才培育2.0計畫」得到教育部大學社會責任實踐計畫獎助。大葉大學食品暨應用生物科技學系主任兼計畫主持人李世傑表示，系上以德國師徒制傳承模式，規畫「茶產業DNA博速」系列活動，整合茶科學、製茶技術、茶藝文化、產品開發等專業知識，讓學生不只是會製作產品，也懂得解說、佈置與行銷。

教授系列活動中「茶策展與推廣」課程的食生系副教授林芳儀說，茶策展結合理性與感性，策展人必須將豐富內容濃縮在有限空間中展示，因此課程包含陶藝、茶食、文化創意等範疇，帶領學員討論從平面到空間，透過現場配置、動線規劃、展覽主題等搭配，做出最好呈現。

期末登場的茶藝交流會，學生分組報告與茶策展有關的主題。2005年神農獎得主張富欽種茶，修習「茶策展與推廣」課程；他說，期末茶藝交流會，他和兩名同學一組，結合課堂所學，提出世貿茶展參展策畫，請神農獎前輩擔任顧問，又得到茶藝老師教授茶席佈置與泡茶技巧教學，讓「大葉精品茗茶」品牌更上一層樓。

大葉大學食生系期末藉由不同國家的茶藝，交流茶產業文化。圖／大葉大學提供
大葉大學食生系期末藉由不同國家的茶藝，交流茶產業文化。圖／大葉大學提供

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