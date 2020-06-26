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中國大陸人民來台買房不得出租 中市地政局查獲違法

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中國大陸人民來台買房不得出租，中市地政局定期稽查。圖／台中市地政局提供
中國大陸人民來台買房不得出租，中市地政局定期稽查。圖／台中市地政局提供

中國大陸地區人民來台取得不動產案件數逐年增加，台中市政府地政局今年稽查時，發現有陸人於取得不動產後將房子出租，未依申請目的使用，已違反法令，因此市府依法報請廢止許可。地政局長吳存金表示，陸人取得不動產後應依規定自住使用，不得出租，每半年並會定期稽查，如查獲違規依法處理，請勿心存僥倖。

地政局指出，內政部於91年訂定《大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法》，不論陸人或陸資法人取得不動產，均須依規定向各縣市政府提出申請，並經內政部許可。

截至2020年第1季，內政部列管已許可的案件數為597件，台中市佔89件，佔陸人來台買房比例約15％。

地政局表示，陸人在台置產有貸款不得超過5成、來台居留不得超過4個月、登記完畢後滿3年才可移轉過戶的規定，使用上僅能自用，不得出租或供非住宅之用，且每人限單獨取得一戶。

陸人或陸資法人在台取得不動產後，為有效管理實際使用情形，內政部地政司每年督導各縣市政府進行稽查，地政局每半年也定期稽查轄區內所有的列管案件數，對有疑義案件不定期加強查核頻率，並將訪查結果報送內政部。

地政局長吳存金強調，一旦稽查發現有與核准用途使用情形不符情形，市府將制止並廢止其許可，同時通知當事人限期於1年內移轉，如屆期仍未移轉，市府將對不動產逕為標售，呼籲在台中置產的大陸地區人民及陸資法人，應確實遵守相關規定，以免損及自身權益。

內政部 台中市

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