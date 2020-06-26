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影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山武嶺停車場一早車位就停滿，部分遊客違規停車，更讓塞車情況雪上加霜。圖／讀者謝嘉明提供
合歡山武嶺停車場一早車位就停滿，部分遊客違規停車，更讓塞車情況雪上加霜。圖／讀者謝嘉明提供

報復性旅遊發威，端午節連假第二天，南投合歡山、清境一早湧進大批遊客，台灣公路最高點武嶺是打卡必到之處，昆陽、武嶺到松雪樓路段嚴重回堵，還有駕駛人違規路邊停車，讓公路塞成停車場。仁愛警分局派出7名警力疏導、取締，也透過廣播請遊客轉往其他景點，減少塞車和擦撞意外。

「哇，人怎麼比菜市場還多，太誇張！」今天上午9點多，合歡山武嶺湧入大批遊客，停車場爆滿，熱門打卡地點武嶺亭更是擠進大批遊客，大家對著監視器拍照，留下紀錄。昆陽、武嶺、遊客中心和小風口沿途4個停車場，停車位全滿。

部分駕駛人貪圖方便，路邊違規停車，導致車流卡住，從昆陽到松雪樓4公里路段，往花蓮方向車流幾乎不動。警方派出7名警力到合歡山維持交通秩序，也要舉牌提醒到武嶺亭拍照的民眾注意安全，相當辛苦。

仁愛警分局副分局長涂瑞湮說，今天是連假第二天，遊客大舉出遊，清境和合歡山都是熱門景點，上午遊客人數特別多，警方一早就加派警力到清境、合歡山疏導交通，但車流仍不停上山，因此，在9時半便透過警廣，提醒駕駛人轉往其他旅遊景點，避免台14線、合歡山公路嚴重堵塞。

彰化遊客謝嘉明說，利用端午連假準備走合歡山、梨山經台7甲線到宜蘭旅遊，沒想到早上剛到武嶺，人車多到爆，讓他見識到什麼叫「武嶺菜市場」，人多的很誇張，還好他騎機車，不用堵在車陣中。

除了清境、合歡山，日月潭周邊停車場也在上午10後客滿，警方也透過廣播，提醒遊客不要繼續進入。而明天下午起遊客返回工作崗位，合歡山估計將會有一波往南投的車潮，警方也提醒遊客避開尖峰時段，以免塞車。

報復性旅遊發威，清境農場今天湧進大批遊客。圖／讀者提供
報復性旅遊發威，清境農場今天湧進大批遊客。圖／讀者提供

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