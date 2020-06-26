中火燃燒生煤使用量 爭議大事記

台中火力發電廠2號機24日晚間點火，市府勒令停工，裁罰新台幣200萬元，25日下午2號機進行燃煤，市府二度開罰將函送負責人。台電表示，運作合法，不會停工，將提行政救濟。

台中市政府廢止中火2、3 號機組操作許可，環保署以市府錯誤引用空污法撤銷處分，中火2、3號組回到展延狀態，24日2號機點火，25日進行燃煤投料。以下為台中火力電廠燃煤使用量爭議大事記。

--2015年12月23日，台中市議會三讀通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，2016年1月26日公布實施，自該自治條例公布日起的4年內，業者須減少生煤使用量40%。

--2019年12月25日，台中市政府依據空氣污染防制法規定，及落實台中市管制生煤自治條例，決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自2020年1月1日生效。

--2020年2月25日，行政院環境保護署表示，台中市環保局對中火在2019年12月間，認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，3次以違反空污法告發，並廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查並不具備違規事實，因此依法撤銷。

--2020年3月13日，行政院宣布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

--2020年6月24日，台電表示，為因應夏季用電尖峰來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機24日晚間正式點火，中火2、3號機廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。中市環保局晚間稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，尚未發電操作，稽查後勒令停工。

--2020年6月25日，中火2號機24日晚間點火，市府依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰，新台幣200萬元，台電擬提行政救濟申請國賠。中火2號機下午進行燃煤投料，中市府稽查確認燃煤事實，依空污法函送下令的負責人法辦，並二次開罰。