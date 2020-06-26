台中馬武佐野郡山森林大火 風勢助長延燒3.7公頃

台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，火勢延燒3天2夜，火勢原昨日稍獲控制，因昨晚風勢助長，燃燒面積擴大至3.7公頃，空勤總隊今早再度出動直升機吊掛水袋，空中灌灑全力滅火，並增派地面救火人力，共開闢防火線900公尺。

台中市大甲溪事業區第38林班地，位於台7甲線52K陵后宮對面山林，本月24日下午發生森林火災，在東勢林區管理處、南投林區管理處、退輔會、雪霸國家公園管理處、空勤總隊及國家搜救指揮中心等單位通力合作下，火勢昨日稍獲控制，但暗夜風勢助長火勢，今日火勢持續延燒，延燒面積擴大至3.7公頃。