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台中馬武佐野郡山森林大火 風勢助長延燒3.7公頃
台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，火勢延燒3天2夜，火勢原昨日稍獲控制，因昨晚風勢助長，燃燒面積擴大至3.7公頃，空勤總隊今早再度出動直升機吊掛水袋，空中灌灑全力滅火，並增派地面救火人力，共開闢防火線900公尺。
台中市大甲溪事業區第38林班地，位於台7甲線52K陵后宮對面山林，本月24日下午發生森林火災，在東勢林區管理處、南投林區管理處、退輔會、雪霸國家公園管理處、空勤總隊及國家搜救指揮中心等單位通力合作下，火勢昨日稍獲控制，但暗夜風勢助長火勢，今日火勢持續延燒，延燒面積擴大至3.7公頃。
森林救火人員徹夜監控火場，今天清晨5點即進行地面滅火作業，除持續開闢防火線外，同時進行殘火整理並移除燃料，今日配合空勤總隊黑鷹直升機及國家搜救指揮中心C機接力空中灌灑撲救，截至今日已投入110名人力，開闢防火線900公尺，空勤直升機共投水86次，期能陸空聯合搶救逐步控制火勢。
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