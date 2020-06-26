除車禍受傷否則非上課不可 楊碧花16年社大求學如一日

彰化縣民楊碧花2004年開始到溪湖社區大學（湖埔社大的前身）學國畫、書法、瑜珈和山水畫，彌補無法繼續升學的遺憾，唯一中斷她積極學習的是車禍，過去16年只因車禍受傷住院和復健，不得不停止上課半年，其餘日子全勤和按時繳交作業，被當作社大模範生。

51歲的楊碧花好學、勤學，是溪湖社大（2010年合併為湖埔社大）國畫社第一期學生，也是第一期到現在僅存的學生，她和國畫社後來各期的社員合辦「彩墨藝境」，正在埔鹽鄉立圖書館三樓地方文化館展出。

楊碧花罹患小兒麻痺，持有中度身障手冊，卻不向命運低頭，堅持像平常人「用自己的腿」走路，不靠輔具。小學高年級羨慕同學騎腳踏車上學，偷偷牽妹妹的腳踏車學騎車，一次次摔倒，總算學會卻不能騎遠，她乖乖地騎三輪車。

國中畢業，楊碧花想升學高中，父母認為搭客運通學不方便，個性溫順的她放棄求學，做過家庭代工、當農務臨時工、工廠作業員等工作，6年存款10多萬元，幾乎用在雙腿矯正手術，本想術後讀高職夜校，不巧的是她父親工作時意外受傷導致癱瘓，需要幫手照顧，楊碧花再次錯過升學機會。

「像我們這種有先天性障礙的人，命運不是很順，都會想人生怎麼這樣，我跟一位有虔誠宗教信仰的朋友談得很來，覺得宗教很好，打算跟她一樣立志終生不嫁。」楊碧花說，她在母親去世後心情陷入低潮，父親怕她真的出家，連忙安排相親。

在親友介紹和撮合之下，楊碧花結婚了，丈夫也是小兒麻痺患者，大學資工系畢業，很明事理，婚後主動提議讓楊碧花去求學，但婚後四年內她生育兩名子女，要照顧幼兒又要理家，忙得團團轉，直到孩子讀小五、小三，較懂事獨立，楊碧花鬆一口氣，聽說湖埔社大課程多又有趣，就報名國畫班。

她說，起初挑「好玩」的上課，教師指導觀察山水蟲魚花鳥，以前她看山一片山，看水一湖水，學畫之後，漸漸有了「看山不是山，看水不是水。」的體悟，仔細看山勢、木石紋理、動物花草姿態，她越畫越有興趣。