快訊

71歲老牌學校育達高職 6月15日更名為「普林思頓」高中

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除車禍受傷否則非上課不可 楊碧花16年社大求學如一日

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
楊碧花堅持不用輔具走路，頂多騎三輪機車代步。記者簡慧珍／攝影
楊碧花堅持不用輔具走路，頂多騎三輪機車代步。記者簡慧珍／攝影

彰化縣民楊碧花2004年開始到溪湖社區大學（湖埔社大的前身）學國畫、書法、瑜珈和山水畫，彌補無法繼續升學的遺憾，唯一中斷她積極學習的是車禍，過去16年只因車禍受傷住院和復健，不得不停止上課半年，其餘日子全勤和按時繳交作業，被當作社大模範生。

51歲的楊碧花好學、勤學，是溪湖社大（2010年合併為湖埔社大）國畫社第一期學生，也是第一期到現在僅存的學生，她和國畫社後來各期的社員合辦「彩墨藝境」，正在埔鹽鄉立圖書館三樓地方文化館展出。

楊碧花罹患小兒麻痺，持有中度身障手冊，卻不向命運低頭，堅持像平常人「用自己的腿」走路，不靠輔具。小學高年級羨慕同學騎腳踏車上學，偷偷牽妹妹的腳踏車學騎車，一次次摔倒，總算學會卻不能騎遠，她乖乖地騎三輪車。

國中畢業，楊碧花想升學高中，父母認為搭客運通學不方便，個性溫順的她放棄求學，做過家庭代工、當農務臨時工、工廠作業員等工作，6年存款10多萬元，幾乎用在雙腿矯正手術，本想術後讀高職夜校，不巧的是她父親工作時意外受傷導致癱瘓，需要幫手照顧，楊碧花再次錯過升學機會。

「像我們這種有先天性障礙的人，命運不是很順，都會想人生怎麼這樣，我跟一位有虔誠宗教信仰的朋友談得很來，覺得宗教很好，打算跟她一樣立志終生不嫁。」楊碧花說，她在母親去世後心情陷入低潮，父親怕她真的出家，連忙安排相親。

在親友介紹和撮合之下，楊碧花結婚了，丈夫也是小兒麻痺患者，大學資工系畢業，很明事理，婚後主動提議讓楊碧花去求學，但婚後四年內她生育兩名子女，要照顧幼兒又要理家，忙得團團轉，直到孩子讀小五、小三，較懂事獨立，楊碧花鬆一口氣，聽說湖埔社大課程多又有趣，就報名國畫班。

她說，起初挑「好玩」的上課，教師指導觀察山水蟲魚花鳥，以前她看山一片山，看水一湖水，學畫之後，漸漸有了「看山不是山，看水不是水。」的體悟，仔細看山勢、木石紋理、動物花草姿態，她越畫越有興趣。

楊碧花陸續增選瑜珈、書法、山水畫課程，風雨無阻上課，2010年第一次騎機車「犁田」摔進田裡，幸好無事，但2016年被撞到鎖骨、肋骨、骨盆腔、大腿骨折加氣胸，住院和復健半年，今年5月底被撞肋骨多根骨裂住院4天，是她唯二不得不停課的原因，康復後她立即恢復上課，一圓年少時求取新知的夢想。

楊碧花的山水畫頗具業餘水準，經常受邀參展。圖／楊碧花提供　
楊碧花的山水畫頗具業餘水準，經常受邀參展。圖／楊碧花提供　

延伸閱讀

發短信惹怒男友 上海女被打斷6肋骨

影／時逢國際瑜珈日！印度駐軍喜馬拉雅山旁做瑜珈

台南5社大疫情受害者 申請紓困解燃眉之急

彰化縣東螺溪水環境計畫卡關 社大和社區今淨溪救環境

相關新聞

除車禍受傷否則非上課不可 楊碧花16年社大求學如一日

彰化縣民楊碧花2004年開始到溪湖社區大學（湖埔社大的前身）學國畫、書法、瑜珈和山水畫，彌補無法繼續升學的遺憾，唯一中斷...

本土缺貨、進口卡關 蒜頭價格飆漲

大蒜是台灣料理常用的辛香料之一，目前本土產季已結束，市面零售價已喊到每台斤150元的高價，家庭主婦大聲喊「貴」。彰化的大...

台中馬武佐野群山火勢延燒 陸空撲救

台中市武陵農場對面的馬武佐野群山前天下午發生森林大火，炎熱高溫加上大風帶動火勢延燒，至昨燒毀面積已達2.8公頃，還在焚燒...

南投風景區禁菸 七彩吊橋也納入

南投縣擁有不少天然資源、風景優美的觀光景點，但為讓參觀人潮享受清新空氣，衛生局新規畫出吸菸區與非吸菸區的設置，即使在戶外...

三井商城動工 加持台中東區繁榮

台中市東區由三井不動產投資100億元的LaLaport購物商城，24日已動工，預計2022年秋季完工；加上進行中的大車站...

台中市管制生煤自治條例無效 顏莉敏：中央打臉林佳龍

停機近半年的台中火力發電廠二號機昨晚點火啟動，台中市政府開罰。對此，台中市副議長顏莉敏及前立委顏寬恒，今天在沙鹿舉辦捐血...

打造「台中版函館」 望高寮夜景公園重啟開放

台中市建設局挹注千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，創造耳目一新的感受，歷經5個多月...

南投風景區推拒菸遊 還給自然好空氣

南投縣擁有山川綠水的天然資源，先前疫情的擾亂，國人悶了近半年，解封後的民眾終於等到可以放心出遊的4天連假，衛生局指出，縣...

疫情效應 彰化百年古刹清水巖午水時取用人數倍增

民間相傳端午節的午時水有避邪、平安的功能，彰化縣百年古刹清水巖水井今天不到11點就大排長龍，民眾提著水桶等各種容器等著盛...

影／大甲鐵砧山劍井「午時水」 300張號碼牌半小時領光

端午節不只划龍舟、吃粽子，還有打「午時水」民俗。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功部屬拔劍刺地，跪求湧泉而來，致...

鹿港慶端陽夜間燈光饗宴點燈 中山路一路美到廟口商圈

2020鹿港慶端陽「夜間燈光饗宴」今天晚間在桂花巷藝術村舉行點燈，今年分別以「源、緣、園、圓」為主題，衍伸出四大燈區，在...

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6698/3934148?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。