台中市管制生煤自治條例無效 顏莉敏：中央打臉林佳龍

停機近半年的台中火力發電廠二號機昨晚點火啟動，台中市政府開罰。對此，台中市副議長顏莉敏及前立委顏寬恒，今天在沙鹿舉辦捐血活動，顏莉敏呼籲中央懸崖勒馬，「不要再以非核家園的口號，危害中部民眾的健康」。顏寬恒則說，台電重啟2號機與民意相違悖，民眾無法接受。

顏莉敏表示，行政院今年3月宣布台中市管制生煤自治條例因牴觸空汙法，管制生煤條例無效，但管制生煤自治條例在林佳龍擔任台中市長時期就通過，中央的行政命令，「這是大打林佳龍的臉」，呼籲中央懸崖勒馬，「不要再以非核家園的口號，危害中部民眾的健康」。

顏莉敏說，盧秀燕上任後對中火相當嚴厲，先前即要求中火2號、3號機組停機，但中火昨晚卻重啟2號機，希望盧秀燕「態度強硬起來，捍衛中部人的健康」。