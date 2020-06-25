打造「台中版函館」 望高寮夜景公園重啟開放

台中市建設局挹注千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形、動線優化設計，輔以「光」點綴，創造耳目一新的感受，歷經5個多月工程，端午節連假期間重啟開放，打造媲美日本北海道的「函館夜景」。

建設局長陳大田表示，望高寮公園是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，地處大肚山上，由公園高點即可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」，更是中部地區年輕朋友告白及情侶約會的首選。

要幫中部民眾保存心中完美回憶、創造更多美好可能，建設局著手進行望高寮公園優化，將老舊設施汰換提供民眾無障礙、安全與優質的夜間賞景環境。

建設局說，這次施作項目包括改善步道高差，讓步道平順便於行走，使輪椅及嬰兒車皆可進入；其次是將老舊設備重新汰換，並翻新園區座椅椅面、增加樓梯扶手、調整園區燈光等，視覺賞景效果更佳；同時設置無障觀景區， 讓行動不便的民眾也能到望高寮夜景公園留下美好回憶。